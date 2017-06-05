高雄春藝壓軸歌仔戲聯演 4團接力尬戲

高雄春藝壓軸、大東歌仔戲聯演即將上陣，4團今小秀片段。（記者王榮祥攝）

2017-06-05 15:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄春天藝術節壓軸、大東歌仔戲聯演即將上陣，今年共有 4團接力尬戲，包括頭一回參與的少年歌仔培育團，高市文化局今邀請 4團先禮後戲，各自小秀片段精華，歡迎民眾屆時來看戲。

文化局強調，對於歌仔戲扶植與推廣採多元方式，今年有三大重點，分別是辦理第六年的春藝大東歌仔戲聯演、第一年推出的少年歌子培育、及歌仔吟唱競賽﹔文化局同時宣佈第二期少年歌子培育即將展開，有興趣者可把握機會。

大東歌仔戲聯演今年徵選出明華園日字戲劇團「女寇 息紅淚」、尚和歌仔戲劇團「將軍的押不蘆花」、春美歌劇團「放逐的愛」等精彩新作，並與衛武營國家藝術文化中心合作少年歌子培育展演計畫、自製演出「靈界少年偵察組」。

4檔好戲將於6月16日至7月9日，連續4個週末、日登場，在專業演出外，同時舉辦「歌仔吟唱」賽，邀請對歌仔戲有興趣的學子參加，一起瘋歌仔。

每年六、七月在大東文化中心登場的歌仔戲聯演，是高雄春天藝術節重要壓軸，經多年累積、已演出近30齣精緻廳堂歌仔大戲，也培養出大批戲迷熱烈搶票。

此外，文化局持續培育傳統戲曲新血脈，與衛武營國家藝術文化中心合作啟動的「少年歌子培育展演計畫」，經半年多訓練，這回也首度展現成果，同時為下一屆徵選暖身。

同樣首度舉辦的2017高雄市歌仔吟唱競賽活動，是為鼓勵年輕人學習體驗歌仔戲吟唱，啟發年輕世代對臺灣傳統戲曲藝術的認同及興趣，活動採個人賽制，分初賽、決賽兩階段，依童生、少年及青年等3個組別比賽，初賽報名期間自106年6月1日起至7月10日止，歡迎全國熱愛歌仔戲的兒童及青少年逗陣來高雄「唱歌仔」拿獎金。

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