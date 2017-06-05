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中等生變身發明王 戴昭民：感謝創造力教育

2017-06-05  15:50

〔記者吳俊鋒／台南報導〕準碩士戴昭民，高職時不愛唸書，成績中等，因喜歡動手改裝，選讀學風較為活潑的遠東科大，成功蛻變，個人申請專利累積14件，國外參賽多達8次，穿金戴銀，獲選校園發明王，還考上研究所，且即將畢業，他強調，這一切都歸功於創造力教育。

以發展創造力教育著稱的遠東科大，連續14年蟬聯全國院校「專利公告發證」件數之冠，今天舉辦慶祝活動，目前機械所研二的戴昭民應邀到場，現身說法，分享自己的心路歷程。

來自嘉義縣的戴昭民坦言從小就不愛唸書，在班上成績很普通，以混學歷的心態唸完高職，選讀大學時，著眼於遠東的創造力教育而進入就讀，開啟了自己的發明之路。

專注於創造、發明後，戴昭民才驚覺任何實務研究，還是要有學識理論為基礎，因此開始認真讀書，功課突發猛進。

有了專業學識的輔助，大三起，戴昭民進入師生研究團隊，8度參加台北、首爾、日內瓦、紐倫堡，以及馬來西亞等國際發明展，都拿下獎牌，表現傑出。

令戴昭民印象最深刻的是馬來西亞國際發明展，當時他以「組合式LED薄型路燈」參加競賽，還在現場負責主述，並示範創作功能，一舉榮獲金牌，更拿到波蘭特別獎，雙喜臨門。

戴昭民鼓勵學弟妹，輸在起跑點沒有關係，只要不放棄，堅持到底，一定可以逆轉勝；他的精彩演說，贏得全場喝采。

根據經濟部智慧財產局統計，在專利申請上，遠東去年以222案，高各大學第1，若加計企業界與研究單位，則是全國第8，前7分別是台積電、工研院、鴻海、宏碁、友達、英業達、中鋼等。

而國內法人專利公告發證數，遠東去年也是各院校之冠，到目前為止，該校專利申請4347件，核准3823件等，申請數與核准數都為全國大學第1。

遠東科大今天的專利連霸慶祝活動，教育部技職司長楊玉惠應邀到場，對校方的努力，相當肯定，並參與三創教育中心的揭牌儀式，氣氛熱烈。

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  • 原本成績中等的戴昭民，蛻變為校園發明王。（記者吳俊鋒攝）

    原本成績中等的戴昭民，蛻變為校園發明王。（記者吳俊鋒攝）

  • 教育部技職司長楊玉惠（中）參觀遠東科大的發明成果。（記者吳俊鋒攝）

    教育部技職司長楊玉惠（中）參觀遠東科大的發明成果。（記者吳俊鋒攝）

  • 遠東科大舉辦專利連霸慶祝活動。（記者吳俊鋒攝）

    遠東科大舉辦專利連霸慶祝活動。（記者吳俊鋒攝）

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