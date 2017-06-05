果農滿手的香瓜訂單…瓜卻泡爛了

滿手的香瓜訂單，瓜卻泡水爛了。（記者詹士弘攝）

2017-06-05 15:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕梅雨積水開始消退，農業損失也「水落石出」，林內溫室種植香瓜業者才要收成，整個溫室一度泡水80公分深，剛成熟的瓜全部無法採收；木瓜園在積水退後葉子已經下垂，可見未來也是整園報銷。

「一顆市價可賣100元，但現在收成全部泡湯。」李政雄表示，水災前洋香瓜已飄出香氣，他歡喜接單準備出貨，沒想到大水淹來，全園都無法採收，損失慘重；他表示，他的香瓜採有機溫室種植，品質佳，一顆市價百元，滿手的訂單卻無法出貨，現在也只能對老顧客說抱歉。

李政雄說，他為了避免溫室淹水，溫室周圍本來就有高50公分的水泥圍牆，但這次大水來的又急又快，圍牆不夠高，整個溫室淹水約80公分深，就算有圍牆及抽水機也是無濟於事，現在只能收拾殘局，把水泥圍牆架的更高，以迎戰夏天雨季的來臨。

另木瓜園水退之後，園內看起來似無異狀，但仔細觀察，木瓜葉已逐漸下垂，木瓜農表示，由於根部已經開始腐爛，木瓜會慢慢死亡，如要重種，不僅季節不對，而且也不見得買的到木瓜苗，這一季收成算完蛋了。

林內鄉長張維崢憂心的表示，目前木瓜還未結果，屆時要計算農業損失時，不知道會怎麼計算？會不會委屈了農民？