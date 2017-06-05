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土石轟隆隆滾落 產業道路變「天堂路」

暴雨襲擊雲林，古坑桂林山區土石流大量土石崩落掩埋道路。（記者黃淑莉攝）

2017-06-05  15:31

〔記者黃淑莉／雲林報導〕暴雨轟炸雲林古坑山區，多處土石崩塌，立委劉建國今天邀集水保局南投分局長丁振章、古坑鄉長黃意玲等人會勘，由於道路被土石掩埋車輛無法通行，多位村民徒步到現場關切。

村民徐連浮心有餘悸說，前天晚上10點多睡夢中聽轟隆隆聲以為是地震，冒雨跑到屋外查看，看到巨石夾雜泥漿從山上滾落下來，嚇得趕緊跑回屋裡，觀察一下雨勢及土石滾落方向，推測住家應無危險，雖沒有連夜撤離，但整夜都不敢睡覺。

桂林村長黃煌儀表示，在山上住了數十年，第一次看到這麼嚴重的土石流，數百公尺產業道路被滾落的大大小小石頭掩埋。

丁振章指出，從現場崩落的土石推測，山上應有多處崩塌，明天將調派無人空拍機，將崩塌源頭與野溪路徑調查清楚，才能針對問題改善，水保局會儘速修復。

古坑鄉長黃意玲表示，桂林苦苓腳往華山的產業道路土石崩塌情況最嚴重，村民進出路程從原來3分鐘增加為3、40分鐘，公所已請開口契約商先把道路土石清除。

劉建國強調，因為氣候變遷的因素，相關單位應該提高預警及預防的措施，中央及地方政府都加快腳步，預防的部分就是要清疏，總統昨天勘災時已有裁示，清疏部分不是防汛期在處理，而是在農曆過年後就應準備完成，中央跟地方政府絕對不能推卸責任，要分工合作，這樣才能降低損害的發生。

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暴雨襲擊雲林，古坑桂林山區土石流大量土石崩落掩埋道路。（記者黃淑莉攝）

立委劉建國邀集水保局及古坑鄉公所人員今天前往會勘。（記者黃淑莉攝）

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