中市地籍重測糾紛 議員促市府解決

2017-06-05 15:23

〔記者張菁雅／台中報導〕為解決長久以來台中港特定區內都市計畫樁位、地籍圖與使用現況不符問題，地政局分年、分區、分期辦理地籍圖重測。其中，105年完成沙鹿區6894筆土地，重測結果今天起至7月5日公告。另外，議員王立任接獲民眾陳情，相鄰兩戶在重測後，各自增加及減少1坪，鄰居因此發生爭執，呼籲市府應設法解決。

地政局自102年推動台中港特定區10年重測計畫，分年、分區、分期辦理地籍圖重測。去年實施範圍包括沙鹿區竹林段竹林小段、北勢坑段六路厝小段，共計6894筆土地，重測結果公告有6767筆土地，有127筆土地因界址爭議未決而暫緩公告。

地政局表示，重測結果今天起至7月5日公告，公告期滿無異議，即屬確定，地政事務所將依法辦理土地標示變更登記，於登記完畢後將登記結果以書面通知土地所有權人，並請土地所有權人前往地政事務所辦理換發新的權狀。

截至105年，地政局累計完成2萬2885筆、755公頃土地重測。議員王立任指出，地籍重測造成不少爭議，有民眾陳情原本其與鄰居的房子都為30坪，重測後，他的房子只剩29坪，鄰居變成31坪，但兩戶原本權狀登記都是30坪，重測後，鄰居因為增減的這1坪該怎麼處理而起爭執。

地政局對此表示，地籍重測後，民眾若發現問題，市府會先協助辦理圖籍重新檢測，若雙方對界址產生爭議，重測人員會把糾紛情形提報市府「區域性不動產糾紛調處委員會」，協調雙方溝通解決爭議。另外，目前中央法規沒有重測後民眾權益受損的補償機制，該局已在全國地政首長會議中提案，建議中央修法，建立以金錢「多退少補」，維護民眾權益。