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認識環境友善新科技 清大微博覽會登場

2017-06-05  15:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕高科技創業已成未來趨勢，一根雨傘型的手杖在野地抽拉地下水可淨化水質變飲用水，一瓶平淡無奇的水經「電化學」還原，可變成消毒水。清大與工研院等單位合作，研發各種生活智慧產品，透過科技，讓實驗成真，除在地推動食農教育，也協助土壤被重金屬污染的居民活化土地，更結合長照2.0，讓中風復建病人可獲更好的照護。

清華大學即日起到10日，在台積館一樓舉行「蛻陳出新，預見科技桃花源」展覽，與工研院公益委員會、高登智慧科技，聯手打造科技生活實驗場域，以微博覽會方式，讓民眾體驗在地食物系統與食農地圖、低碳交通網絡、腳踏車試騎等活動認識環境友善新科技。

其中由工研院研發的「BioMF 移動式緊急淨水系統」，可淨化水中懸浮微粒、微生物等污染物，將受污染的水源處理成安全飲用水，能造福水資源匱乏的地區，也能在國際救助任務中應用於救災。

工研院指出，這根淨水手杖只要抽拉1次就可過濾25毫升的水、雨傘1分鐘可濾20毫升，每更換1次濾芯可過濾15公升水量，且只要更換濾芯即可，如同隨身攜帶的濾水器，更是野外冒險家的福音，不再擔心探險時飲用水問題。

另工研院材化所陳建宏博士研發的「EleClean e立淨消毒噴霧」，是將清水裝進香水瓶大小的裝置內，透過「電化學」原理氧化還原，只要15分鐘，即成高活性氧消毒水，經實驗，對腸病毒及肺炎鏈球菌及H1N1病毒具防護效力。

此外，還有空氣清淨裝置與PM2.5感測器技術，對台灣時常受中國塵爆影響具有淨化與警示功能，可用於工業區，解決空氣污染問題。

現場也展示手機1秒就可測出情緒壓力的感測器，包括心率、活力年齡、心情、壓力等，也可以進行呼吸訓練，用來舒緩緊繃的神經與肌肉，達到放鬆效果。還可搭配手機App顯示量測結果，更可用藍牙功能上傳到雲端。

而BioFit行動雲端健康管理系統，專員蔡旻峻說，開發健康系統呼應新政府長照2.0需求，一整套9項運動器材，可鍛鍊全身肌群，較健身房更溫和的器材也能用在手術後復健或中風患者復建使用，還可開出專屬訓練菜單。

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  • 清大與工研院推出各種科技新技術，像一根手仗可變淨水器淨化水質成飲用水。（記者洪美秀攝）

    清大與工研院推出各種科技新技術，像一根手仗可變淨水器淨化水質成飲用水。（記者洪美秀攝）

  • 還有一瓶清水經電化學可還原成消毒水。（記者洪美秀攝）

    還有一瓶清水經電化學可還原成消毒水。（記者洪美秀攝）

  • 還有協助土壤受污染的居民進行土地活化利用，讓科技解決生活困擾。（記者洪美秀攝）

    還有協助土壤受污染的居民進行土地活化利用，讓科技解決生活困擾。（記者洪美秀攝）

  • 更結合長照2.0，讓中風復建病人可獲更好的照護。（記者洪美秀攝）

    更結合長照2.0，讓中風復建病人可獲更好的照護。（記者洪美秀攝）

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