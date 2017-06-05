勘災淡水紅毛城 文化部展開文資災損補助

文化部次長楊子葆勘查淡水紅毛城園區地面裂縫情形。（文化部提供）

2017-06-05 15:46

〔記者凌美雪／台北報導〕暴雨過境之後，國內有不少古蹟及歷史建物受損，文化部初步清查，發現其中位於新北市淡水紅毛城的受災情況嚴重，因此，由次長楊子葆親自前往勘察災損情形，文化部也同時展開全國文資災損補助，有修復需求的縣市地方政府，可於一個月內向文化部提報緊急搶修計畫。

截至4日下午5時止，文化部初步清查共有基隆市大武崙礮台、槓子寮礮台；台北市剝皮寮；新北市紅毛城；嘉義市黃文醫院；嘉義縣台灣總督府氣象台阿里山觀象所及彰化縣孔子廟共4處國定古蹟、1處縣定古蹟、1處暫定古蹟及1處歷史建築，共7處文化資產因豪雨淹水、樹木傾倒或受損。

文化部次長楊子葆今（5）日率同文化資產局人員至淡水紅毛城勘災，同時聽取新北市政府簡報與需求。淡水紅毛城為新北市國定古蹟，因不敵豪雨造成部分圍牆崩塌，長度約2公尺，另因紅毛城大部分位於山坡地，原有坡地滑移造成園區道路與步道裂縫，恐因豪雨造成裂縫擴大危及古蹟本體安全，因此，楊子葆指示文資局盡速協助災後修復。

文資局科長蘇志銘則表示，目前已補助新北市政府辦理領事館官邸修復工程之規劃設計，後續可將本次災損依實際損害情形納入該計畫辦理。且因天然災害受損的部分，不受原40%補助比例限制，最高可補助到90%。蘇志銘說，天然災害受損的補助比例適用於全國古蹟與歷史建物，有需求者，可於一個月內提報緊急搶修計畫，於6個月內報核，核定後工程照計畫內程序進行，便可分期支用補助費用。

楊子葆則督促文資局儘速展開輔導與補助，於雨季及颱風季來臨前復原，以防止災害繼續擴大。

文化部次長楊子葆（左）請文資局儘速協助國定古蹟紅毛城圍牆修復。（文化部提供）