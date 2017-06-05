《幸福新民報》特展開跑 邀你體驗異國職業達人

新北市新聞局舉辦《幸福新民報》特展，設計一系列「異國職業達人」體驗活動，歡迎親子共同參與。（圖由新聞局提供）

2017-06-05 14:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新聞局舉辦《幸福新民報》特展，將於6月6日在市府1樓大廳東側開展，以「職工達人」節目單元為發想，設計一系列「異國職業達人」體驗活動，包含雜貨店老闆、手繪師、調香師及廚師等，希望民眾瞭解新住民的多元文化。

新聞局長張其強表示，「異國職業達人」體驗內容包含手繪師、異國餐館廚師、東南亞雜貨店老闆及東南亞調香師等，其中手繪師體驗邀請近期十分火紅的「Mehndi手繪藝術」手繪師至展區指導，Mehndi手繪藝術風行於印度，以擠壓染料的方式繪製手上，彩繪圖案可維持約2到4週，考驗手繪師力道控制的能力。

除手繪師體驗外，異國餐館廚師提供5種各國料理的製作體驗，包含印度烤餅、緬式油飯、摩摩喳喳、越南麵包及日式抹茶，小朋友可化身主廚，製作料理給父母親品嚐，另有東南亞雜貨店老闆及東南亞調香師體驗，備有各種擬真道具，讓學童融入異國情境，將展區變為BABY BOSS的體驗區。

展期從6月6日至6月16日，除互動體驗活動，6月10日下午將舉辦「下午茶的燦爛時光─聽幸福新女性說故事」講座，與東南亞主題書店燦爛時光合作，邀請2位來自印尼的「新女性」，分享她們獨一無二的生命歷程，現場備有道地的異國點心，歡迎民眾參加。