藻礁上建工業港？環差初審沒結論擇期再戰

環保署舉行觀塘工業專用港環差分析初審，經濟部工業局簡報中強調，必須今年8月動工才能達成2022年7月供氣目標。（記者黃邦平攝）

2017-06-05 14:43

〔記者黃邦平／台北報導〕中油公司計畫在桃園興建天然氣接收站，卻引起質疑將破壞藻礁生態；環保署今天針對工業港環境現況差異檢討專案小組初審，由於會議時間拖延，環評委員陸續離席，最後決定擇日再開續審。

主導興建的經濟部強調這項開發案無可替代、時間緊迫，且開發地點並非生態熱區，強調爭取今年8月動工，才能趕上2022年大潭電廠增建機組供氣需求；環保人士強調當地生態豐富、珍貴，質疑勢必會再填海開闢工業區，將是生態浩劫。

經濟部工業局在簡報中指出，現有的高雄永安、台中兩處天然氣接收站管輸供應已趨飽和，2000年就已經通過環評的觀塘工業區及工業港闢建第三接收站是最適方案，工業港正好避開南側觀新藻礁生態系保護區，經水下調查，工業專用港計畫範圍「生物多樣性不豐富」，觀塘工業區計畫範圍水下殼狀珊瑚藻平均覆蓋率也僅0.27%，未來會將工業區範圍內散落草礁移置到其它適當位置復育，並提供專款研究、監測。

但環評委員、特生中心副研究員劉靜榆指出，藻礁不是珊瑚礁，是一片片長年累積，一旦切割、破壞結構變鬆散，就無法恢復，全台灣只在桃園有大規模的藻礁生態，生長時會呈現粉紅色，目前大潭海岸就是造礁珊瑚藻最活躍的地帶。她強調，獨特的藻礁地形及生態系相當稀有、不可取代。

「桃園在地聯盟」理事長潘忠政表示，大潭藻礁比已經公告為保護區的觀新藻礁更值得保護，在觀塘工業區設天然氣接收站根本是為財團解套，移地復育簡直把國寶級地景的存亡當兒戲。大潭社區發展協會理事長彭世良說，以前也支持建天然氣接收站，但是現在「清醒」了，各種汙染事業都想到往大潭里丟，拜託足以自豪的藻礁地景給居民。

也有當地居民發言支持工業港，希望帶來工作機會、活絡經濟；中油工會代表也強調，不建接收站，北部地區恐缺電，也會造成產業外移、經濟無法發展。

環評委員李育明說，未來工業區底下還有天然氣管線，任何一點變動影響都很大，不確定性越來越多，建議安排實地勘查釐清。