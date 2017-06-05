「2017東海岸大地藝術節」旅遊護照開賣

2017-06-05 14:17

［記者黃明堂／台東報導］2017東海岸大地藝術節」將於6月10日下午4點在都歷遊客中心以「月光‧海」音樂會拉開序幕，東管處推出近3萬元折扣優惠的「大地藝術旅遊護照」，今天起到11日購買者均享有每份280元優惠價，12日起以原售價300元販售。

東管處表示，「大地藝術旅遊護照」內容有綜整藝術節活動內容、11條藝術微旅行建議遊程、乘車票券（台灣好行–東部海岸線一日券）可在一天內無限次搭乘海線台灣好行及鼎東客運、月光‧海音樂會現場市集抵用卷100元及其他實用旅遊資訊。

除此之外，還與86家在地店家結盟合作，提供累計高達近3萬元的折扣優惠。護照設計為旅遊集章紀念本及折扣優惠本等2本內容，讓旅者在使用完折扣優惠後，還可留下一份東海岸旅遊的回憶。

除大地旅遊護照外，另與台東曙光藝術村、台拾壹藝術工作室及花蓮野兔咖啡共同行銷推出防水餐墊筷組、手工啤酒及純手工咖啡禮盒等大地藝術節限量商品，如參加月光‧海音樂會於活動現場的月光海咖啡屋購買餘六組藝術節限量商品者，即享95折優惠。

早鳥預購（6月5-9日） 方式：Mail至2017landart@gmail.com，並於信件註明購買數量、語言別（中或英文）及取貨地點，將有專人回傳確認信以完成預購。完成預購者可選擇於6月10至台東鼎東客運海線站或花蓮兔子咖啡取貨。

早鳥實體售點6月10日到11日在台東鼎東客運海線站、台東活動現場月光海咖啡屋、花蓮兔子咖啡。