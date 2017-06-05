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台中海綿城市策略奏效 市區成功躲過這次豪大雨

水利局在豪大雨期間啟動抽水站運轉，以防止淹水。（記者歐素美翻攝）

2017-06-05  14:12

〔記者歐素美／台中報導〕連續4天豪大雨，台中市部分地區日累積雨量超過300毫米，山區累積雨量更達1054毫米，水利局在汛期前即展開河道清淤等工作，各項防汛措施奏效，市區多處雨撲滿等滯洪空間充足，如同海綿般吸納降水，並未造成明顯淹水災情，成功抗災。

水利局長周廷彰表示，台中市汛期前已針對台中市132條河川、野溪及部分道路側溝進行清淤作業，清淤長度達428公里，共清理出285噸淤泥及垃圾，保持河道暢通；在這次豪大雨期間，水利局並啟動抽水站，並於易淹水點布署7處12部大型移動式抽水機，動員450人次及出動大小型機具112部次，保障市民的生命財產安全。

水利局表示，過去容易發生淹水的太平、霧峰、沙鹿、大雅等區，近年來因興建雨水下水道、滯洪池、野溪整治等，提升排水及滯洪能力，在這次豪雨期間得到驗證，解決長期水患。

太平區光隆、興隆里，市府搶在汛期前完成光興隆排水分洪道及隆營區南側滯洪池，有效發揮紓緩強降雨的效用；大里區瑞城、塗城、仁化及仁德里長年淹水問題，經市府斥資1.8億元，施作美群路雨水下水道工程，將美群路北側及東側逕流截往草湖溪，也有效減輕美群路西側人口密集區的淹水問題。

太平與大里交界的新仁路，原本只靠2公尺寬的頭前溪老舊砌石溝渠排水渠道，市府拓寬為5公尺寬，並突破障礙重重的管線問題，施作新仁路下水道工程，徹底解決太平區新仁路及永豐路口淹水問題。

台灣大道在靜宜大學至弘光科技大學段，以往遇雨成災，水利局在上游完成龍山路段野溪滯洪池、靜宜大學後方滯洪池、龍山路上游野溪整治、竹林南溪中游滯洪池及靜宜大學前台灣大道7段側溝改善工程，加上十三寮滯洪池啟用，成功解決淹水問題；在這次嚴厲豪雨的考驗下，順利過關。

南屯區五權西路的高速公路涵洞以往易淹水、往往造成機車騎士無法通行，去年進行雨水下水道、分洪、抽水站設置等改善工程後，這次也沒有淹水情形發生。

此外，去年底啟用的柳川親水河岸，除提供民眾優質的河岸景觀環境，也兼具市區排洪功能。規劃之初即考量防洪需求透過都市計畫變更，拓寬河道兩側8公尺，步道下方也設有箱涵，豪雨來襲時能提供排洪功能。

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  • 十三寮滯洪池啟用，改善大雅區忠義里淹水情形。（記者歐素美翻攝）

    十三寮滯洪池啟用，改善大雅區忠義里淹水情形。（記者歐素美翻攝）

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