中橫便道路斷 搶通約需20天

中88線新社水井路段地基流失，目前僅單線通車 。（記者歐素美翻攝）

2017-06-05 14:00

〔記者歐素美／台中報導〕豪大雨連下4天，台中市山城地區道路受害嚴重，和平區中橫便道交通中斷，公路總局谷關工務段表示，全線搶通需約20天，其餘道路坍方，區公所正派員搶修中；中88線新社區水井段，土石坍方、路基流失，經搶修後目前恢復單線通行，區公所呼籲民眾行經要小心。

中橫便道上谷關至德基段因豪雨沖刷，沿線大小落石不斷、路基崩塌，甚至多處發生土石流，堵住明隧道，公路總局谷關工務段長吳銚堂表示，目前中橫97.7k碧綠溪土石流坍方已清除，109k大禹嶺路基下陷，預計今日下午5點可搶通，但全線搶通，估計需約20天，建議往返梨山民眾，改走路況尚佳的台7甲線往宜蘭，傍晚之後才可經台14甲線，往南投。

另和平區林道巷、勝利路等坍方，區公所建設課長陳俊傑表示，已於上午派員搶修中，預計今天晚上即可恢復通行。

中88線新社水井段，土石坍落、路基流失嚴重，新社區公所已請開口契約廠商派機具搶修，目前恢復單線通行。區長劉孟富表示，因該段道路受損嚴重，通往豐原東陽、南陽管制單向通行，明天建設局會派員到場會勘，以儘速發包修復。

東勢區公所農建課長周世強表示，以往颱風豪雨來襲，東勢區皆以慶福里、慶東里雨量最多，這次則集中在興隆里、中嵙里，甚至一度發布土石流紅色警戒，幸未成災，目前區內多為道路邊坡土石崩落，夾帶雜木佔據路面，預計明日上午可以全部清除。

中88線新社水井路段坍方。（記者歐素美翻攝）