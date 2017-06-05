| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

南市打造工業區首座浮動式太陽能發電系統

南市經發局規劃在永康科技、柳營科技及樹谷等3處工業區滯洪池設置浮動式太陽光電系統，推動工業區發展為低碳園區。（圖由南市經發局提供）

2017-06-05  13:53

［記者王涵平／台南報導］南市經發局規劃在永康科技、柳營科技及樹谷等3處工業區滯洪池設置浮動式太陽光電系統，推動工業區發展為低碳園區。

南市經發局長方進呈表示，配合南市發展低碳城市施政目標，永康科技工業區將發展成為「綠能科技」園區，除了全區照明採用LED節能燈具，已完成全區太陽能發電設置，包括八座停車場設置太陽能棚架，並在服務中心、污水處理廠及高架水塔設置大型太陽能板，設置容量380KW，每年總發電量共41.6萬度可躉售台電，增加本府每年210萬收入。

他說，訂定太陽光電2年期擴大計畫，推動鹽業用地太陽光電專區、滯洪池浮動式太陽光電系統、不利耕作地設置綠能設施及垃圾掩埋場設置太陽光電系統，目標2年內（106及107年）再打造1座曾文水力發電廠年發電量（220MW）。規劃在市府所轄3個工業區滯洪池設置浮動式太陽光電系統，預估設置容量約6.2MW。

方進呈指出，永康科技工業區服務中心已於106年5月12日順利與系統商簽約，在不影響滯洪池原有防（滯）洪功能下，將於今年10月底完成南市工業區首座浮動式太陽能發電系統設置，同時完成併聯設置運轉躉售予台電，設置容量100KW。

柳營科技工業區及樹谷園區則為符合土地使用管制規定，正辦理細部計畫變更及環評同意備查作業中，預計於7月份洽商招租。

廣告
  • 南市經發局規劃在永康科技、柳營科技及樹谷等3處工業區滯洪池設置浮動式太陽光電系統，推動工業區發展為低碳園區。（圖由南市經發局提供）

    南市經發局規劃在永康科技、柳營科技及樹谷等3處工業區滯洪池設置浮動式太陽光電系統，推動工業區發展為低碳園區。（圖由南市經發局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 太陽能發電 柳營科技工業區 樹谷園區 永康科技
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：南市打造工業區首座浮動式太陽能發電系統


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.