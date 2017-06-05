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豪雨成災企業損失慘 新北助工廠申報災損

豪雨造成新北市部份工商企業損失慘重，市府經發局前進受災嚴重的地區區公所，搭設「災害損失諮詢服務專區」。（經發局提供）

2017-06-05  13:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日豪雨襲台，新北市災情慘重，為協助受災工商企業辦理災後復原工作，新北市經濟發展局成立豪雨受災產業服務專線，針對產線受損的工廠提供即時協助，並前進災情嚴重地區，設立「災害損失諮詢服務專區」，提供災損申報諮詢，申報後可獲得稅賦減免、貸款申請等服務。

經發局表示，市府統整資源，成立豪雨受災產業服務專線：02-29693203，平日上午8點至晚間8點，提供受災工廠諮詢服務，包含災後損失租稅減免諮詢、災後復舊貸款申貸、新北市政府中小企業信用保證融資貸款申請諮詢、災後復工機器設備調整校正、抽水機借調聯繫、水電供應協調聯繫、廢棄物清除協調聯繫等事項。

針對嚴重受災區，包括淡水、三芝、金山、石門、萬里、八里等區工廠，立即進行訪查，提供各項災後輔導服務，並引進新北市中小企業服務團資源，主動提供業者產業發展的短期基礎或營運輔導，協助恢復發展能量。

此外，經發局將於今、明連續2天，協同台灣省會計師公會，於萬里、金山、淡水、八里、三芝、石門區公所搭設「災害損失諮詢服務專區」，提供災害損失減免諮詢協助。

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