曾獲豬哥亮金援10萬元出國比賽 上館國小女壘隊員上香悼念

曾獲已故藝人豬哥亮贊助10萬元出國比賽的新竹縣上館國小女壘隊隊員，今天上午到他靈前上香悼念。（圖由上館國小提供）

2017-06-05 13:40

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕已故藝人豬哥亮6年前主持《豬哥壹級棒》節目時，捐款10萬元贊助新竹縣上館國小女壘隊出國比賽，讓孩子們相當感恩；上館國小校長曾德鴻和前縣議員上官秋燕今天帶著幾名當年受惠的選手到豬哥亮靈前上香，感謝他的愛心。

上官秋燕說，上館國小女壘隊6年前在全國賽中表現突出，獲邀參加新加坡少女壘球邀請賽，但出國比賽的經費不足，她為此居間聯繫影視界的朋友，爭取讓球隊上《豬哥壹級棒》募款，當時自己經濟狀況也不是很好的豬哥亮，在主持節目時脫口而出：「我捐10萬元。」讓孩子們驚喜不已。

曾德鴻說，當年的女壘隊員現在都已經順利升學離開學校了，不過她們都很感念豬哥亮當時給她們的支持和鼓勵，有幾人在得知豬哥亮過世後，主動和校方聯繫願意前往上香悼念，所以今天請她們各自向目前就讀的學校請假後，由他和上官秋燕陪同一起去豬哥亮的靈堂上香。

曾德鴻說，當年受惠出國比賽的女壘隊員，後來不少人在壘球場上持續有好表現，甚至有人入選青少女國手、亞洲青女國手，她們都很感謝豬哥亮當年幫她們圓夢。