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水源濁度下降 台中供水逐漸恢復正常

因上游的大甲發電廠沿線水壩洩洪，石岡水壩也持續洩洪以調節水量。（記者歐素美攝）

2017-06-05  12:51

〔記者歐素美／台中報導〕豪大雨造成豐原給水廠水源濁度上升，自來水公司一度減壓供水，經調度食水嵙溪備用水源降低水源濁度，加上鯉魚給水廠全載出水，自來水公司第四處管理處處長蕭淑貞表示，台中市用水今天上午已逐漸恢復正常壓力、穩定供水。

蕭淑貞表示，豐原給水廠於3日晚上因石岡壩進水口閘門被漂流木等雜物卡住，致停止運作2.5小時，造成取水量減少20萬噸，被迫減壓供水，自來水公司緊急在太平、大里等管末、高地區設置30個臨時供水站供民眾取水，但由於減壓供水對民眾的影響不大，到供水站取水的民眾並不多。

蕭淑說，豐原給水廠的大甲溪水源濁度高，今天上午10點已下降到2800度，由於雨量豐沛，溪水充足，豐原給水廠取備用水源食水嵙溪水混合，因食水嵙溪水濁度較低，僅約300度，使得豐原給水廠的水源濁度更下降到1500度，目前豐原給水廠出水量為62萬噸，加上鯉魚潭全載出水88萬噸，出水量達150萬噸，足夠台中市區137萬噸的用量，供水逐漸恢復正常。

不過，豐原給水廠廠長廖宜德表示，一般豐原給水廠水源濁度正常約2、30度，水源濁度要恢德正常，還需一段時間。

大甲溪發電廠表示，沿線的德基、青山、谷關、天輪及馬鞍壩幾乎都接近滿水位，目前上游的德基、青山、谷關皆滿載發電及洩洪，下游的天輪及馬鞍則因溪水濁度太高無法發電，僅能洩洪。

石岡壩管理中心主任陳贊文表示，受到大甲溪發電廠沿線水壩洩洪影響，石岡壩今天上午進水口水量達每秒600立方公尺，超過每秒500立方公尺，所以石岡壩也持續洩洪，以調節水量，預計下午應會逐漸恢復正常。

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  • 豐原給水廠的取水口水源濁度高，引水道中的水質整個呈現灰撲撲的顏色　。（記者歐素美攝）

    豐原給水廠的取水口水源濁度高，引水道中的水質整個呈現灰撲撲的顏色　。（記者歐素美攝）

  • 連續多日豪大雨將垃圾等沖刷而下，使得豐原給水廠在取水口夾取的樹枝、垃圾等雜物成堆。（記者歐素美攝）

    連續多日豪大雨將垃圾等沖刷而下，使得豐原給水廠在取水口夾取的樹枝、垃圾等雜物成堆。（記者歐素美攝）

  • 因豪大雨使得豐原給水廠用來調降水源濁度的食水嵙備用水源豐沛，甚至溢流至路面。（記者歐素美攝）

    因豪大雨使得豐原給水廠用來調降水源濁度的食水嵙備用水源豐沛，甚至溢流至路面。（記者歐素美攝）

  • 濁度很高的水源，經豐原給水廠層層處理後逐漸恢復清澈。（記者歐素美攝）

    濁度很高的水源，經豐原給水廠層層處理後逐漸恢復清澈。（記者歐素美攝）

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