反教盟反漲學雜費 批生師比超標、境外生未納入

反教育商品化聯盟上午前往教育部前抗議教育部包庇師生比超標大專院校調漲學雜費，教育部高教司專員譚以敬（右二）到場向抗議學生說明。（記者朱沛雄攝）

2017-06-05 12:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕反教育商品化聯盟與境外生權益小組等學生組織來到教育部門口，批評近2年有部分學校生師比超標，教育部未處理，更呼籲境外學生要納入計算公式，才能維護教學品質，更反對今年大專調漲學雜費；教部表示，經查各校並無生師比超標，學雜費將從嚴審理，目前尚無學校提出調漲申請。

反教盟指出，今天是大專校院調漲學雜費申請的最後期限，今年官方計算的學雜費調漲幅度是0.445％，去年未調漲則可增加幅度到1.88％，若符合其他條件最高可申請2.82％的調幅，但今年受雇員工薪資年增率倒退0.77％，社會物價飛漲，調漲學雜費將持續加重學生與勞工家庭負擔，批評不能漲價。

反教盟成員謝毅弘說，現在學費居高不下，但經政府公開資訊來計算大專校院生師比，發現上學年與這學年共有18所學校超標，依照「專科以上學校學雜費收取辦法」第12條，生師比超標需調降學雜費，痛批教育部行政怠惰、姑息，18校共24萬6千多位學生被超收1億多元學雜費，白白奉送給學校。

另，學生組織也認為，生師比計算中並未納入10幾萬名的境外學生，並不公允；境外生權益小組成員、中國學生張郁說，境外生在上課、繳交報告等都需教授額外幫忙，但若生師比惡化，教授面對大班授課，光處理考試就很疲憊，授課也淪為單向傳遞，不能處理單一學生的問題，若大學若不用因境外生增加而多聘教師，將使全體學生承受惡果。

反教盟等學生為學雜費來到教育部門口抗議，高喊：「生師比超標、教育部別包庇！」、「境外生也是學生、全體納入生師比」等口號，並上演行動劇，演出大學生的生活費都化為學雜費，被教育部奉送給學校。謝毅弘說，呼籲教育部應將超標學校的學雜費調降，並把境外生納入公式計算，最後對於師資不足的學校，應用公共資源來聘足師資，維護學生受教權。

教育部專門委員譚以敬表示，初步檢視各校的生師比數據，皆無外界指出的超標情況，可能是學生取得的數據有誤，未來將加強各項公開資訊的整合。對於境外生納入，已有相關討論，但尚未完全定案，會待後續考量；而今年學雜費調幅是0.445％，可能是因為調幅太低，截至目前為止，尚無任何學校提出申請。