| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

金城射箭隊赴美缺經費 日人、奧運國手聲援

台南市金城國中射箭隊赴美比賽缺經費，奧運銅牌國手及教練提供簽名照製作紀念衫，協助募款，MR.拉麵日籍老闆野崎孝男（後排左三）也以行動聲援。（記者劉婉君攝）

2017-06-05  12:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市金城國中射箭隊8月將代表台灣赴美參賽，但7名成員的家庭經濟狀況無法負擔全額出國經費，奧運射箭銅牌國手譚雅婷、林詩嘉和教練倪大智出簽名照，還有台、日的店家募款聲援。

金城國中射箭隊在青年盃射箭錦標賽中，獲得國中男子團體第2名、女子團體第3名、個人賽鄭凱文拿下第3名，男、女射箭隊雙雙獲得中華民國射箭協會推薦，將於8月代表台灣，參加在美國印第安納州舉辦的第133屆美國國際射箭邀請賽。

不過，由於7位選手的家庭經濟狀況，無法全額負擔出國比賽的經費，校方為隊員發起募款行動，希望能在各界的支持下，助選手們順利成行，為國爭光。

2016奧運射箭銅牌譚雅婷、林詩嘉和教練倪大智得知後，無償提供簽名照片，由校方製作「為台灣選手加油」募款紀念衫，將贈送給捐款5000元以上者，用實際行動表示對小選手們的支持與鼓勵。

校長康晉源表示，目前募款活動已獲得家長會長曾俊宏和副會長們支持，但仍有約100萬元的缺口，韓城火鍋、MR.拉麵、瑞峰家俱等企業主也熱情贊助，日籍的拉麵店老闆野崎孝男，將在全市6家門市進行「您捐款我送小菜」活動，希望各界一起為台灣選手加油。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 射箭 金城國中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：金城射箭隊赴美缺經費 日人、奧運國手聲援


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.