金城射箭隊赴美缺經費 日人、奧運國手聲援

台南市金城國中射箭隊赴美比賽缺經費，奧運銅牌國手及教練提供簽名照製作紀念衫，協助募款，MR.拉麵日籍老闆野崎孝男（後排左三）也以行動聲援。（記者劉婉君攝）

2017-06-05 12:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市金城國中射箭隊8月將代表台灣赴美參賽，但7名成員的家庭經濟狀況無法負擔全額出國經費，奧運射箭銅牌國手譚雅婷、林詩嘉和教練倪大智出簽名照，還有台、日的店家募款聲援。

金城國中射箭隊在青年盃射箭錦標賽中，獲得國中男子團體第2名、女子團體第3名、個人賽鄭凱文拿下第3名，男、女射箭隊雙雙獲得中華民國射箭協會推薦，將於8月代表台灣，參加在美國印第安納州舉辦的第133屆美國國際射箭邀請賽。

不過，由於7位選手的家庭經濟狀況，無法全額負擔出國比賽的經費，校方為隊員發起募款行動，希望能在各界的支持下，助選手們順利成行，為國爭光。

2016奧運射箭銅牌譚雅婷、林詩嘉和教練倪大智得知後，無償提供簽名照片，由校方製作「為台灣選手加油」募款紀念衫，將贈送給捐款5000元以上者，用實際行動表示對小選手們的支持與鼓勵。

校長康晉源表示，目前募款活動已獲得家長會長曾俊宏和副會長們支持，但仍有約100萬元的缺口，韓城火鍋、MR.拉麵、瑞峰家俱等企業主也熱情贊助，日籍的拉麵店老闆野崎孝男，將在全市6家門市進行「您捐款我送小菜」活動，希望各界一起為台灣選手加油。