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北市大湖山莊淹水 水利處：呼籲民眾裝設擋水閘板

水利處也提醒，面對極端氣候暴雨會越來越頻繁，民眾也可以自救在住家加裝擋水閘板，如大湖山莊街其中有一戶有加裝擋水閘板地下室就沒有淹水了。（工務局提供）

2017-06-05  12:37

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市2日因為梅雨鋒面發生豪大雨，導致台北市北投、士林、中山及內湖都傳出淹水情形，其中內湖區大湖山莊災情最為嚴重。居民頻指北市府人為疏失導致淹水，水利處今天親上火線，解釋大湖山莊街積水原因為短延時強降雨、路面坡度較陡，導致路面逕流無法迅速排入側溝或排水系統。水利處也解釋，居民所稱的大湖閘門公園未開啟是指「清淤閘門」，並不具有防洪效果。

大湖山莊附近共有3個集水區，分別都會進入到大湖山莊排水箱涵最後排到山下的大湖公園，當湖水超過水位時，就會由20個溢流孔到康寧抽水站。

水利處長楊明祥解釋，這次淹水的原因是雨量太大，2日內湖區六個雨量觀測站全部都超過保護標準78.8mm/hr，依據大湖里觀測站數據2日為87.5 mm/hr，為2010年設站以來最高的雨量。

而對於居民質疑大湖公園未開啟閘門，楊明祥說，清淤閘門是在清理淤積，並非防洪，平常都是用來降低水位來清理淤泥跟增加大湖公園容量，大湖公園若超出水位就會透過溢流孔排解，跟閘門無關。

楊明祥表示，為了避免再淹水，市府會與里長、當地居民及相關局處研議改善米粉坑溪及131巷尾野溪下游排水，評估側溝加大、設置截流溝或分流等可行性，以減輕下游排水系統負擔。他也提醒，面對極端氣候暴雨會越來越頻繁，民眾也可以自救在住家加裝擋水閘板。他指出，大湖山莊街其中有一戶有加裝擋水閘板地下室就沒有淹水了。

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  • 水利處長楊明祥解釋，這次淹水的原因是雨量太大，2日內湖區六個雨量觀測站全部都超過保護標準78.8mm/hr，依據大湖里觀測站數據2日為87.5 mm/hr，為2010年設站以來最高的雨量。（記者鍾泓良攝）

    水利處長楊明祥解釋，這次淹水的原因是雨量太大，2日內湖區六個雨量觀測站全部都超過保護標準78.8mm/hr，依據大湖里觀測站數據2日為87.5 mm/hr，為2010年設站以來最高的雨量。（記者鍾泓良攝）

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