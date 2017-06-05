山上木瓜節週六登場 近400斤五寶水果大方吃…

2017-06-05 12:32

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合古蹟巡禮的台南市山上區木瓜節產業文化活動，本月10日登場，以推廣轄內優質的五寶水果為主題，公所準備了近400台斤，屆時將開放各界品嚐，以澎派的美味，行銷地方特色。

這場產業文化活動週六將在原台南水道古蹟區的山仔頂淨水池西拉雅廣場展開，提供木瓜、芭樂、鳳梨、香蕉、火龍果等地方五寶展售兼品嚐，公所今天熱鬧造勢，邀請民眾共襄盛舉。

區長余基吉表示，山上的物產很豐富，尤以水果知名，已建立市場口碑，舉辦產業文化活動，就是希望讓各界民眾都能感受在地的鮮甜好滋味，也一併行銷知名的觀光景點。

余基吉指出，當天活動將由親子健行揭開序幕，結合古蹟巡禮，走訪90年前供應台南地區飲水需求的器械與建物，彷彿進入時光隧道，見證昔日的山上歲月。

余基吉說，社區志工也就地取材，推出系列的特色美食，包含木瓜雞湯、木瓜肉粽、木瓜炒米粉、木瓜銷魂飯，還有竹筍炒飯、竹筍排骨湯，以及花生碗粿等，令人垂涎，將在現場展售；而提供品嚐的五寶水果，則是約400台斤，屆時會分階段開放試吃。

現場也有小農市集，產地直送新鮮水果，公所更結合在地廠商，規劃摸彩活動，大獎包含機車、冷氣、鐵馬、電磁爐…等，余基吉歡迎各界把握機會，到山上一遊。