結合原民元素 南澳高中街舞影片轟動網路

南澳高中街頭文化社成立不到半年，昨天在蘭勁舞力14校聯合舞展的舞台上，以原住民舞蹈結合街舞元素，博得無數掌聲。（記者簡惠茹攝）

2017-06-05 12:39

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南澳高中街頭文化社19名社員幾乎都是國中生，成立不到半年，昨天在蘭勁舞力14校聯合舞展的舞台上，以原住民舞蹈結合街舞元素，博得無數掌聲，網路上的影片分享更超過500次，連主持人都讚譽無論化妝造型、舞蹈、風格都是比賽規格。社長呂麥克說，第一次登台，要讓大家知道我們來自泰雅Atayal。

社長：我們是泰雅族Atayal

宜蘭縣立南澳高中街頭文化社共有19名社員，由於是完全中學，社團內其實大多是國中生，以Girl style、Wrecking和Voguing舞風為主，社長呂麥克說，大家都是從小接觸原住民舞蹈，這次能把原住民的舞蹈和街舞結合，大家都很感動，尤其社團成立不到半年，第一次表演就能站上大型表演舞台，首度亮相希望能透過這支舞蹈，讓大家知道，他們來自南澳高中，是南澳鄉的泰雅族Atayal。

「初衷是想帶起南澳的街舞風氣。」南澳高中街舞文化社成立後，是鄉內唯一學習街舞的正式管道，街頭文化社長呂麥克今年高二，他說，以前大家都是看網路影片模仿，指導老師張振峯也是南澳人，曾經回南澳演出，看過他的表演後，大家都很想正式跟他學舞，今年寒假開始籌備社團，這學期展開社課。

為了回饋家鄉，目前在台北讀書的張振峯每個禮拜回到宜蘭縣最南端的南澳鄉為學生上課，擔任社團指導老師，他說，這次編舞加入許多泰雅族人特有的元素，學生穿著泰雅族服飾，穿插族人拿著圓篩曬小米的動作、勇士打獵出草的情節，舞蹈中段傳來的接連槍聲音效，象徵原住民在歷史總被宰制的悲憤情感，布景上由學生拉起紅色與白色布條，在舞台上交錯奔跑編織，都象徵泰雅族的重要文化。

呂麥克說，練習的過程有很多辛苦的地方，為了表現全身掉到地板「摔」的動作，一開始大家都會戴著護具練習，常常摔得全身都是瘀青，雖然如此，但是因為真的很想跳舞，很喜歡跳舞，所以堅持練下去，希望以後可以參加更多比賽，有更多演出機會。

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南澳高中街頭文化社成立不到半年，昨天在蘭勁舞力14校聯合舞展的舞台上，以原住民舞蹈結合街舞元素，博得無數掌聲。（記者簡惠茹攝）

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南澳高中街頭文化社成立不到半年，昨天在蘭勁舞力14校聯合舞展的舞台上，以原住民舞蹈結合街舞元素，博得無數掌聲。（記者簡惠茹攝）

南澳高中街頭文化社指導老師張振峯也是南澳泰雅族人。（圖由張振峯提供）