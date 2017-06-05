| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

竹南暑期快樂成長營 6月17日開始報名

2017-06-05  12:23

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣竹南鎮公所為迎接暑假到來，舉辦「青少年暑期快樂成長營」，動、靜態課程，共有32項，包括，跆拳道、砌磚、直排輪、太鼓等，及小小廣播DJ、魔法拼豆豆貼等。吸引不少人感興趣，只是還沒開放報名，連日已有許多民眾詢問，竹南公所表示，6月17日星期六開放報名。

竹南公所指出，青少年暑期快樂成長營，是希望讓孩子們能在假期中，充實自己外，也有更多元的選擇，體驗健康、快樂、青春與活力。

竹南暑期快樂成長營分為體育活動及多元藝文活動，上課日期從7月3日至8月31日。體育活動項目有桌球、跆拳道、砌磚、跳繩、節令鼓、樂樂棒球、棒球、籃球、羽球、足球、游泳、直排輪、太鼓、網球及軟式網球等，共15項課程。

多元藝文活動項目有桌遊、快樂科學營、蝶古巴特、小小廣播 DJ、魔法拼豆豆貼、烘焙、電腦（創意貼圖）、圍棋、兒童水彩、兒童書法、插畫及台語等，共13項研習課程。另也有音樂與繪本對話、零錢包 DIY、親子歡唱動動手、懷舊童玩 DIY 等，共4項親子活動課

竹南公所表示，課程內容豐富、多元，期待給小朋友一個不一樣的暑期生活。各項課程將在6月17日星期六 ，上午8點至下午5點，在公所3樓演藝廳受理民眾報名。

廣告
  • 竹南公所今年暑期快樂成長營開設32項課程。（記者許展溢翻攝）

    竹南公所今年暑期快樂成長營開設32項課程。（記者許展溢翻攝）

  • 竹南公所邀請學童現場秀鼓藝，希望小朋友暑假期間能多參與各項課程。（記者許展溢翻攝）

    竹南公所邀請學童現場秀鼓藝，希望小朋友暑假期間能多參與各項課程。（記者許展溢翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：竹南暑期快樂成長營 6月17日開始報名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.