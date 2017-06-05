高捷公益路跑 首推42公里全馬

高捷公益路跑獲得民間企業熱情贊助。（記者王榮祥攝）

2017-06-05 12:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017 Run To Love高雄捷運公益路跑即日起受理報名，12月9日在世運大道集合、出發，今年與過往不同的是首次增加馬拉松42公里組別，要讓跑友跑得痛快，且部分組別（半馬與全馬）能進入左營海軍營區，參加路跑還有機會抽中澎湖雙人自由行，預估報名人數將破萬。

即起受理報名 參賽能抽澎湖雙人自由行

高雄捷運公司董事長郝建生表示，高捷連續3年舉辦公益路跑，報名費與相關收入將全數捐給創世基金會；創世基金會則呼籲各界踴躍參與，為自己健康、也為植物人跑。

高捷今舉行路跑說明會，除維持原有的半馬21公里、精實挑戰11公里、健康休閒5公里等3組，今年首度增加馬拉松42公里組；路線部分也透過專業路跑單位協助設計，網羅壽山、西子灣、中山大學、愛河、左營海軍軍區等，其中海軍軍區僅半馬、全馬組能進入。

高捷指出，今年公益路跑獲得民間支援非常踴躍，包括中鋼集團教育基金會、聯邦銀行、紅牛國際旅行社、中油公司、家樂福、醫護鐵人、統一超食代、海霸王集團、保進文教機構等。

代表中油出席的中油顧問楊孟凡表示，中油一向支持公益，希望民眾踴躍響應。

即日起至8月18日受理報名，報名參加者可獲專屬體感紀念衣，詳情可至百動報名網或撥打專線（07）2612861。

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