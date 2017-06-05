議員促學童免費喝鮮奶 朱立倫：調整飲食習慣

2017-06-05 12:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員蘇有仁質詢指出，國小學童鈣攝取不足，造成骨骼發育生長問題，建議新北市比照過去台北市，供應學童免費鮮奶，市長朱立倫回應，將與營養專家研究，調整飲食習慣，提升學童鈣攝取量。

今天是新北市議會市政總質詢第一天，由無黨團結聯盟聯合質詢，蘇有仁指出，過去台北市推動學童免費喝鮮奶政策，獲家長好評，市府應把這項德政複製到新北市，今年5月他在機關業務質詢時，向教育局長林奕華提出建言，當時林局長回應，目前一週已有2次營養午餐「加鈣」，但實地查證發現，營養午餐並沒有特別「加鈣」，且低年級一星期才吃1次營養午餐，不知市府錯誤資訊從何而來？

蘇有仁認為，學童缺鈣嚴重是事實，多加補充有何不可？市府應試著推動，難道林局長對台北市及新北市學童有差別待遇？政策一旦推動，相信400萬名新北市民會感謝市長德政。

朱立倫答詢表示，台北市5、6年前開始推動學童喝乳製品政策，後來發現效果不好而取消，早期台灣人缺乏乳製品鈣質，是因經濟狀況不佳，對於部分因家境因素造成鈣質攝取不足的學童，包括中低收入戶或弱勢家庭等，市府已有管道供應牛奶。

朱立倫說，很多小孩家裡有牛奶，卻放著不喝，也有人是因體質問題不適合，因此不是學校提供就能達到效果，他會請教育局召集營養學家研究，從改善飲食習慣著手，調整營養午餐菜色或品項，並推動營養教育，建立學童正確的飲食觀念。