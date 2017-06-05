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韓文老師涉性騷 政大：已停課

2017-06-05  12:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法委員陳亭妃今召開記者會，指出政治大學韓文系外籍男老師涉嫌對多名女同學性騷擾，政大校方表示，3日晚間獲報，已向上通報並在今天啟動性別平等委員會等程序，並將該師停課，學生課程、考試、期末成績等都將交由其他老師處理，不影響權益，並加速調查，最快六月底召開教師評審會審議。

陳亭妃指出，受理學生陳情指出，政大韓文系有外籍男老師利用機會不當觸碰女學生身體，受害者恐達8人，要求教育部正視，更絕不能讓學校吃案。

政大主任秘書王文杰說，該案件在3日晚間9點多接獲系上通報後，立即通報教育部校安系統，並在今天上午啟動校園性平程序，成立調查小組，但案件還在調查階段，人數與受害情況等案情尚待釐清中。

王文杰說，但為了保護學生與其受教權，韓文系已決定暫停該師的所有課程，改由其他老師幫忙安排後續的代課事宜與期末考試等。

但陳亭妃擔心，該外籍師恐有潛逃疑慮，王文杰指出，因學校並無公權力，是否能對該師境管，非學校能力可解決，其性騷擾等是否構成，也尚在調查階段，後續事宜恐需司法程序。但王文杰說，目前將加速調查，而其任教資格，將待調查結束後，送交教評會審議，因案件受到社會注目，也認為同學權益不應受損，依照表定程序，盼最快6月底送入教評會。

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  • 針對政大爆發教師性騷擾女學生事件，民進黨立委陳亭妃召開記者會，要求教育部正視問題。（記者楊淳卉攝）

    針對政大爆發教師性騷擾女學生事件，民進黨立委陳亭妃召開記者會，要求教育部正視問題。（記者楊淳卉攝）

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