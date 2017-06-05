貧病越母養癲癇女 慈濟伸援守護

2017-06-05 11:46

〔記者黃建華／高雄報導〕越南新住民官秀芬20年前嫁來台灣，經歷家暴、婆媳問題、獨自帶著兩個女兒，靠著清潔工作獨撐家計，還要照顧多重身心障礙障的小女兒。兩年前，官秀芬被檢查出罹患子宮肌瘤及脊椎側彎等多重疾病，貧病交迫，經醫院通報，慈濟基金會發揮大愛伸援手，提供生活津貼、各類助學金補助、課後輔導、居家關懷等服務，讓母女三人能安心安身。

50歲的官秀芬當年從越南嫁來台灣花蓮，因國情、語言不通，面臨婆媳失和，加上丈夫酗酒，生活在家暴的磨難中，民國92年小女兒因早產患有癲癇和弱視，更是過著提心吊膽的日子。三年後，她被迫帶著兩個女兒到高雄租屋生活。

小女兒因氣切無法言語，加上發展遲緩須配合醫院早療課程，官秀芬為了陪孩子接受治療，同時讓自己融入台灣生活，多看報章雜誌認識中文字，增加與台灣人互動的經驗，消除自身越南與台灣文化差異造成的藩籬，她無法固定時間上班，只好選擇收入微薄但時間彈性的洗碗和清潔工作。

「丈夫原本還會不定期提供生活費，但罹患肝硬化後無法工作，也無法再支持部份生活開銷。」官秀芳努力適應不同文化生活，積極、樂觀態度面對生活考驗。兩年前，她罹患子宮肌瘤、脊椎側彎等多重疾病，貧並交迫壓得喘不過氣，加上婆婆過世後先生繼承一筆土地，無法通過政府低收入補助，致經濟困頓。

經醫院提報，慈濟高雄分會除了協助她就醫外，每月補助生活基本開銷，成為慈濟的照顧戶。

大女兒湘婷自幼看著媽媽經常帶著妹妹進出醫院，懂事早熟的湘婷會在媽媽外出工作時，幫妹妹抽痰、餵藥。去年她選讀某大學護理系，平日住校，假日就回高雄住家附近的素食餐廳打工，減輕家中經濟負擔。湘婷希望未來從事護理師工作，用專業知識與技能照顧媽媽跟妹妹。

官秀芳說，這些年間，越南家人要她帶著女兒回越南生活，但她擔心女兒在越南語言不通、生活辛苦，加上慈濟志工就像她在台灣的家人，姪女也從越南嫁到高雄，儘管在日復一日的辛勞工作中度過十幾年歲月，但起碼一家人能夠聚在一起，誨暗的日子終將過去，對她來說，早已認定台灣是她的家，也是最終的落腳處。