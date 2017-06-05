政大生揭外籍狼師性騷 已進性平程序

針對政大爆發教師性騷擾女學生事件，民進黨立委陳亭妃召開記者會，要求教育部正視問題。（記者楊淳卉攝）

2017-06-05 11:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕政大學生網路發文揭露，韓文系外籍教師性騷擾女學生，且受害者不只1人！民進黨立委陳亭妃今於立法院召開記者會，要求教育部正是問題嚴重性。與會的教育部學生事務及特殊教育司專委黃蘭琇表示，現已完成校安通報及通報學校性平會，會請學校加速性平程序儘快釐清。

陳亭妃表示，她已透過通訊軟體與學生們進行溝通，了解學生訴求，昨也立即向教育部反應此事。學生希望加強性平會處理速度，將此案完結；因加害者為外籍教師，有潛逃疑慮，希望相關單位協助在結案並施以處分前，防止該師潛逃出境。

陳亭妃要求，現正逢學校學期末，教育部必須監督校方性平會有效率且嚴謹下加速處理本案，也要求處理程序結束、結果處份前，相關單位應防治該師出境。

黃蘭琇表示，6月3日學生在網路上揭露事件時，教育部就掌握訊息並與學校聯繫，當晚也完成校安通報。該系系主任6月4日與揭露訊息的幾位同學聯絡後，也於今上午9時陪同學生赴學校性平會通報，教育部會要求學校今天決定是否受理。

黃蘭琇說，教育部會避免當事人正面對質的情況發生，且因現正值期末考階段，同學成績都還在老師手上，根據教育部今與學校教育處聯繫，這部份可根據校園性侵害性騷擾性霸凌準則25條，學校可以彈性處理當事者出缺勤與成績考核，校方也回應，有關成績部分學校會積極協助，教育部也會持續掌握學生狀況。

黃蘭琇說，進入程序後，若確認是不適任教師，就會進入教育部不適任教師系統，可根據教師護照號碼會進行登錄。

此外，由於大學法關係，無法限制教師出境，學生會依據政大性平會今受理與否，再做決定是否尋司法途徑處理。