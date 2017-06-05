| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
區間盤整 新台幣中午暫收30.101元
 首頁 > 生活

莫拉克風災後 阿里山森鐵將復駛至十字路站

莫拉克風災後，阿里山森鐵於將再次行駛至十字路站及第一分道囉！（圖：台鐵局提供）

2017-06-05  10:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿里山森林鐵路於民國98年莫拉克風災後，森鐵主線至今仍有部份路段無法恢復營運，今日終於通過交通部監理小組復駛前的臨時檢查，同意可開行旅客列車，阿里山森林鐵路本線將可再次行駛至十字路站，支線也能從神木站延伸至第一分道；台鐵局宣布，將於7月3日起，每逢週一將開行阿里山森林鐵路支線的《阿里山火車碰壁》郵輪式列車1列次，上午8點50分由阿里山站開出。

阿里山火車碰壁郵輪式列車行程中，主要停靠站都是森林鐵路膾炙人口的秘密景點，包含平常不辦理客運的對高岳站、可欣賞的玉山群峰的祝山站、可以觀賞雲海的二萬平站及體驗Z字型鐵路建築工法的第一分道站，站站都是到訪森林鐵路不可錯過的站點，邀請民眾一起來體驗登山鐵路工法奧妙。

台鐵局表示，阿里山火車碰壁套裝行程每梯次限量140名，均一價新台幣880元，內含森鐵第一分道站至祝山站去回程票價、導覽解說費及中餐費用；未滿6歲孩童不佔坐位可免購票乘車，但午餐費用另計。

森鐵郵輪式列車行程採預約購票方式，各車站窗口不發售該套裝行程，7月3日行程，10人以上團體旅客可於6月12日上網訂票；個人旅客則可於6月19日訂票。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小火車 阿里山
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：莫拉克風災後 阿里山森鐵將復駛至十字路站


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.