莫拉克風災後 阿里山森鐵將復駛至十字路站

莫拉克風災後，阿里山森鐵於將再次行駛至十字路站及第一分道囉！（圖：台鐵局提供）

2017-06-05 10:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿里山森林鐵路於民國98年莫拉克風災後，森鐵主線至今仍有部份路段無法恢復營運，今日終於通過交通部監理小組復駛前的臨時檢查，同意可開行旅客列車，阿里山森林鐵路本線將可再次行駛至十字路站，支線也能從神木站延伸至第一分道；台鐵局宣布，將於7月3日起，每逢週一將開行阿里山森林鐵路支線的《阿里山火車碰壁》郵輪式列車1列次，上午8點50分由阿里山站開出。

阿里山火車碰壁郵輪式列車行程中，主要停靠站都是森林鐵路膾炙人口的秘密景點，包含平常不辦理客運的對高岳站、可欣賞的玉山群峰的祝山站、可以觀賞雲海的二萬平站及體驗Z字型鐵路建築工法的第一分道站，站站都是到訪森林鐵路不可錯過的站點，邀請民眾一起來體驗登山鐵路工法奧妙。

台鐵局表示，阿里山火車碰壁套裝行程每梯次限量140名，均一價新台幣880元，內含森鐵第一分道站至祝山站去回程票價、導覽解說費及中餐費用；未滿6歲孩童不佔坐位可免購票乘車，但午餐費用另計。

森鐵郵輪式列車行程採預約購票方式，各車站窗口不發售該套裝行程，7月3日行程，10人以上團體旅客可於6月12日上網訂票；個人旅客則可於6月19日訂票。