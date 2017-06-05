民眾檢查年花約688億 有人做24次電腦斷層

2017-06-05 10:26

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署統計，國內健保醫療支出從民國87年的2520億點（1點近1元）增至去年的5933億點，成長2.4倍。值得注意的是，去年光是20項檢查項目的點數就高達688億點，以電腦斷層造影占92億點最高，過去近20年成長近2倍，就有病人一年做了24次，等於每個月都跑醫院做檢查。

在688億點中，電腦斷層造影占92億點最高，從87年的31億點增到去年的92億點，成長比率達196.7％，其次是超音波90點，再來則是磁振造影58億點，更是成長346.1％，其餘健保給付前10名的檢查項目尚有心臟酵素與血脂肪、病理、循環機能、糖尿病、血液、鏡頭、骨頭X光。

健保署長李伯璋表示，許多病患到醫療院所看病，各醫療院所會做一系列的生化檢驗、影像檢查，這些花費積少成多，每年支出均高達幾百億元，像是台中市1名36歲男性，因為頭部傷害引發腦震盪、胸痛等症狀，一年跑7家醫院做電腦斷層達24次，花費約10萬元，其中，單一醫院最高做了6次，有時做頭部、有時做腹部，為促使醫療資源合理分配，因此從上個月底起推動「重要檢驗檢查項目結果共享制度」。

李伯璋說明，透過健保署建置的健保雲端醫療系統，當病患前往特約醫療院所就醫時，只要插入健保卡完成認證後，醫師的電腦螢幕會有主動提醒功能，在警示視窗出現該病患最近6個月內曾接受的檢查項目與最近1次受檢日期，做為衡量是否需要再次檢查的參考，萬一有重覆檢查有過多的案例，則列為專業審查立意抽審的重點。