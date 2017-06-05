| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》柯瑞、詹姆斯互飆大三元 勇士季後賽14連勝 NBA總冠軍賽》杜蘭特33分 勇士破紀錄14連勝
 首頁 > 生活

原藝職訓傳承文化 也讓原民在地就業

金峰鄉「原藝皮革及手創縫紉班」開心結業。（記者張存薇攝）

2017-06-05  10:04

［記者張存薇／台東報導］為協助偏鄉原住民就業，勞動部高屏澎東分署推出「原住民地區失業者職業訓練計畫」，在台東縣金峰鄉開辦「原藝皮革及手創縫紉班」，吸引老中青三代的20位學員報名參訓，其中12名學員在結訓後順利接到家庭手作代工工作、也有學員將成立工坊。台東就業中心指出，近期還將開辦托嬰保母、營建施工人員等多班職前訓練課程，歡迎民眾報名。

透過在地訓練、希望在地就業，金峰鄉「原藝皮革及手創縫紉班」共有20人參加，學員葉玉花說，320小時扎實專業訓練，讓她從皮雕門外漢進入皮雕創意與手工縫紉的世界，現在可以透過配色與結合不同媒材，設計出更多作品，對未來工作多一份把握。

學員田秋妹表示，參加職前訓練課程不僅認識很多好朋友，也發現「原來自己那麼會畫圖」，發現自己有另一項才華很開心，未來也會持續設計各式原民工藝品。

勞動部高屏澎東分署長程泰運分表示，原住民文化豐富而多元，若透過職業訓練教授手工技術，不僅能傳承原民藝術，也能透過課程的創新、改良與融合，協助行銷原民文化。台東就業中心表示，查詢相關職業訓練課程及線上報名可參考台灣就業通網站

廣告
  • 學員開心秀出作品。（記者張存薇攝）

    學員開心秀出作品。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原住民 職訓
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：原藝職訓傳承文化 也讓原民在地就業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.