原藝職訓傳承文化 也讓原民在地就業

金峰鄉「原藝皮革及手創縫紉班」開心結業。（記者張存薇攝）

2017-06-05 10:04

［記者張存薇／台東報導］為協助偏鄉原住民就業，勞動部高屏澎東分署推出「原住民地區失業者職業訓練計畫」，在台東縣金峰鄉開辦「原藝皮革及手創縫紉班」，吸引老中青三代的20位學員報名參訓，其中12名學員在結訓後順利接到家庭手作代工工作、也有學員將成立工坊。台東就業中心指出，近期還將開辦托嬰保母、營建施工人員等多班職前訓練課程，歡迎民眾報名。

透過在地訓練、希望在地就業，金峰鄉「原藝皮革及手創縫紉班」共有20人參加，學員葉玉花說，320小時扎實專業訓練，讓她從皮雕門外漢進入皮雕創意與手工縫紉的世界，現在可以透過配色與結合不同媒材，設計出更多作品，對未來工作多一份把握。

學員田秋妹表示，參加職前訓練課程不僅認識很多好朋友，也發現「原來自己那麼會畫圖」，發現自己有另一項才華很開心，未來也會持續設計各式原民工藝品。

勞動部高屏澎東分署長程泰運分表示，原住民文化豐富而多元，若透過職業訓練教授手工技術，不僅能傳承原民藝術，也能透過課程的創新、改良與融合，協助行銷原民文化。台東就業中心表示，查詢相關職業訓練課程及線上報名可參考台灣就業通網站。