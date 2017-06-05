俄國正妹在台灣念書 這件事讓她了解人生...

瑪麗說，我一定要向在台灣認識的朋友說聲謝謝，謝謝台灣朋友們讓我更了解台灣人的想法。（圖取自YouTube）

2017-06-05 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯正妹瑪麗來台學中文，除了學習外，她也認識了不少從各地而來的好友，但是她卻有更大的體悟，改變了她的人生觀！

「不要鬧工作室」PO出了最新影片，這支影片的主角是來台9個月的瑪麗，她透露原本的夢想是講一口流利的中文，但沒想到台灣給她最重要的一課並不是中文！瑪麗說來台後，她大多數的時間都在念書或上班，有天發生了改變她人生觀的事情。

瑪麗說，在台灣認識了一位從印尼來的朋友，她們兩人無話不談，對方也很了解她的想法，但因為都沒有時間，兩人已2個月沒有見面，當她有空時想約她出去，但是這位從印尼來的朋友卻已經回國了。

這時瑪麗才明白，時間過得很快，但已經沒辦法改變已經過去的事情，「我們都以為自己做的事是最重要的，其實最重要的是在你身邊的人，在你遇到困難的時候，你的工作不能安慰你；如果沒人跟你討論你所學的知識，或是分享生活的樂趣，你讀再多的課文也是沒有用的。」

瑪麗說，我一定要向在台灣認識的朋友說聲謝謝，謝謝台灣朋友們讓我更了解台灣人的想法，並且一直支持我，在我說錯時也從不大聲笑我，以後不管我在哪個國家 「你們都會永遠在我心裡。」

相關影片請見：