梅雨結束沒？ 彭啟明：東亞還有幾波梅雨鋒面

天氣風險公司總經理彭啟明指出，台灣通常在5月中到5月中會有幾波的梅雨鋒面接近，要等到鋒面完全結束才可稱為出梅。（圖截自彭啟明臉書）

2017-06-05 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）鋒面逐漸遠離，降雨較昨日減少許多，偶爾還是會有局部的陣雨或雷雨。天氣風險公司總經理彭啟明今天早上撰文指出，雖然目前鋒面遠離台灣，但台灣通常在5月中到5月中會有幾波的梅雨鋒面接近，要等到鋒面完全結束才可稱為出梅。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫到，目前鋒面已經減弱，水氣減少，不過殘存的水氣加上西南風，今天午後各地都還有午後陣雨發展的機會，預計今天開始溫度回升，一天比一天高，未來幾天都會區域中午高溫有機會站上33至35度，上午會晴朗炎熱，午後受到偏西南風影響，山區要注意熱對流的強降雨，甚至發生閃電落雷。

另外，這時候在東亞還有一波波的梅雨鋒面，整體會到7、8月延續到高緯度的地方。統計上，台灣通常在五月中到六月中，會有幾波的梅雨鋒面接近，中間可能有稍微間斷，要等到鋒面完全結束，台灣不再受梅雨鋒面影響後，才可稱為出梅。

貼文還說到，目前預測上，週三、四（7、8日）可能有波微弱鋒面接近，不過較微弱，應該影響不大，下一波可能在下週二、三（13、14日），不過離目前時間太遠，各種預測的不確定性還太高，所以要現在說是否會出梅還太早，只能靜候觀察。