鋒面遠離天氣未回穩 高溫達33度

中央氣象局指出，今天（5日）鋒面逐漸遠離，降雨較今日減少許多。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-06-05 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（5日）鋒面逐漸遠離，降雨較昨日減少許多，但大環境尚未回穩，偶爾還是會有局部的陣雨或雷雨。溫度方面，各地轉趨悶熱，高溫均可達30度以上。

氣象局表示，雖然今天鋒面逐漸遠離，但大環境尚未完全回穩，偶爾還是會有局部的陣雨或雷雨出現，在熱力作用加強下，各地午後容易有伴隨短時強降雨的雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其以各山區、大台北及宜花地區降雨機率較高。溫度方面，北部、東半部高溫可達30、31度，中南部更有32、33度。

氣象局預估，週二（6日）至下週日（11日）太平洋高壓勢力偏強，台灣附近天氣大致穩定，降雨以午後為主，氣溫偏高而感受悶熱。各地高溫都在30度以上，西半部更可來到33、34度，其中，週二、週三兩天（6日、7日）由於偏南至西南風影響，台東易有焚風發生。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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空氣品質方面，今天雲嘉南及高屏地區為普通等級，其他地區為良好，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 37 26 ~ 36 28 ~ 35 28 ~ 34

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為高量至過量級。（取自氣象局網站）