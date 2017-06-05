06/05 各報重點新聞一覽

2017-06-05 06:14

自由時報

車撞人群長刀割喉 倫敦恐攻 7死48傷

英國首都倫敦三日晚間再次發生恐怖攻擊事件！當地時間三日晚上十點，三名身分不明、身上帶有偽裝炸彈的男子，駕駛租來的白色廂型車，在「倫敦橋（London Bridge）」上猛力衝撞行人，然後下車持長刀濫殺無辜民眾，再轉往附近餐廳和夜店繼續行兇，已知造成至少七人喪生、四十八人受傷。三人最後均被獲報馳援的警方當場擊斃，八名員警共開了多達五十槍，目前尚未有任何人或團體宣稱犯案，警方已逮捕十二名疑犯。

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菸酒都漲… 台酒紹興等6款酒悄悄漲價

六月菸酒全都要漲！通路商透露，台灣菸酒公司已調高旗下六款酒價格，包括：紹興、黃酒、花雕及龍鳳酒等，每瓶漲十元到四十元不等；台酒也證實此消息，強調這幾款酒已逾十五年未調整，須提供通路商「合理利潤」，且這六款酒年銷量，僅占整體酒類比重不到一％。

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重大醫療疏失 醫師應舉證無因果關係

前高等法院庭長陳貽男的妻子在健身房滑倒撞頭，送到台大醫院緊急手術後仍重度昏迷，十個月後死亡，陳和三名子女控告急診室醫師林麟、潘為元、吳明勳有醫療疏失，要求台大和醫師連帶賠償一千兩百餘萬元；案件纏訟多年，高院判原告敗訴，但上訴後最高法院近日認為，本案是重大醫療瑕疵，因醫病雙方醫療專業不對等，應由醫師舉證因果關係不存在，依此廢棄原判決而發回更審。

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蘋果日報

英又遭恐攻7死 48傷

英國大選倒數5天，倫敦再傳駭人攻擊案！3名歹徒前晚開車在倫敦橋高速蛇行衝撞行人，隨後下車持30公分長刀在顧客雲集的多家酒館瘋狂砍人、割喉。警方獲報在8分鐘內擊斃3嫌，事件釀7死48傷。初步顯示傷亡者中沒有台灣人。英國首相梅伊證實當局將此定調為「可能的恐怖主義行動」，還沒有組織承認犯案。

湍流截斷南橫 沖走10民宅

連日大雨，高雄市山區累積下了超過1000毫米雨量，桃源區勤和里因荖濃溪暴漲，昨天深夜2時許起，陸續傳出有10戶民宅遭沖走，住戶在前一天都已帶重要財物提前撤離。六龜區的荖濃里也有2間民宅因地基淘空，房子墜入滾滾溪流中，所幸都沒有民眾受困或受傷。

聯合報

高麗菜價「十級跳」 農委會要抓「菜蟲

豪雨成災，菜價暴漲，家庭主婦昨搶購「備貨」心裡叫苦，政府再次喊抓「菜蟲」。農委會主委林聰賢到雲林勘災表示，短期葉菜類漲幅大還合理，但有些菜沒受損也跟著漲，就不合理，政府要抓的是不該漲的。

倫敦恐攻釀7死48傷 3暴徒當場被警擊斃

英國倫敦市中心三日晚再度發生恐怖攻擊，三名蒙面歹徒駕駛一輛廂型車在倫敦橋上以行人為目標橫衝直撞，接著持刀下車進入附近的酒吧、餐館繼續逞凶砍人，共造成七人死亡，四十八人受傷，傷者中有多人性命垂危。三名暴徒當場遭警方擊斃。

中國時報

台灣頭淹到台灣尾 治水勝輕軌 前瞻檢討呼聲起

梅雨成災，台灣頭淹到台灣尾，藍綠立委昨日一致認為，這場水患提醒蔡政府應立即重新檢視前瞻基礎建設，民進黨立委黃偉哲直言，治水工程沒做好，即使做出高科技、軌道、綠能，大雨一來還是全泡在水裡；專業學者更表示，前瞻中的「水環境」項目著重水庫清淤及水源開發，有關防治淹水的工程太少，應重新檢討以「灰色＋綠色」的建設來治水。

3個月內第3起 倫敦再傳恐攻 7死48傷

英國又傳恐攻！3名恐怖分子3日晚間駕駛白色廂型車，在倫敦市倫敦橋上高速衝撞行人，隨後下車揮刀砍人，造成7人死亡、48人受傷，3名凶嫌悉數遭警方擊斃。這是英國不到3個月內發生的第3起恐攻，英國首相梅伊表示，不容許暴力干擾民主進程，8日國會大選將如期舉行。