WWDC好貼心 台灣開發者除紀念外套 還送國旗胸章

陳先生大方向媒體展示自己拿到的WWDC紀念外套與中華民國國旗胸章。（記者陳炳宏攝）

2017-06-05 03:01

〔記者陳炳宏／台北報導〕蘋果全球開發者大會（WWDC，Worldwide Developers Conference）即將在台北時間6月6日凌晨一點於聖荷西McEnery Conventuon Center登場，而來自全球各地的開發者，在前一天就已經來到會場報到，跟往年一樣，蘋果會贈送開發者一件紀念外套，但今年較特別的是，還提供開發者自己國籍的胸章，而來自台灣的台科大陳先生，也大方地展示中華民國國旗胸章。

蘋果全球開發者大會，近年來由於參加者踴躍，為防止有人趁機購票再脫手賺一筆，因此蘋果已經改成用抽籤制，期限前上網登記，由電腦抽籤，抽中的人才能購票。

來自台灣的陳先生，是個iOS App開發者，目前還是在職進修的研究生，今年僅22歲，抽中後花了台幣5萬1千多元（1599美元）前來參加，公司是開發中醫健康管理App的軟體設計公司，但因為第一次來美國，所以很緊張。

陳先生說，來此主要是想了解蘋果最新的技術，蘋果這次針對每個開發者會發給12個胸章，包括自己國家的國旗。

此次WWDC，一般預料除新一代作業系統iOS 11外，也期待能見到iPad Pro 10.5吋、新筆電與Siri智慧喇叭。