| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

墾丁女警太美？ 通緝犯送奶茶、車禍男忘送醫

2017-06-04  23:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區是國內旅遊勝地之一，常出現無奇不有各類案件，員警與遊客、民眾接觸的比率堪稱全縣最高，最近墾丁恰巧派駐4名正妹員警，成為恆春半島女警人數最多的派出所，不僅有通緝犯送珍奶給女警，還有中國客摔車後，為了跟女警聊天拒送醫的趣事，超高人氣成為當地話題。

因為通緝犯到派出所送珍珠奶茶，被學長姊虧半天的23歲李亭億笑說，上個月押送通緝犯到屏東市，這名通緝犯從車上就不斷跟她要LINE，沒想到交保後竟然還提著一杯珍珠奶茶到派出所，實在讓她感到相當無言。

另名29歲正妹女警許芸芸，則是處理一起電動車車禍意外時，中國男遊客竟不顧身上多處擦傷，為了跟她多聊幾句，竟然婉拒到場的救護車送醫，當時救護人員都印象深刻，連上週前總統馬英九到恆春捻香，也主動找她合照。

另兩名服務較久的29歲陳晨菱及及何書嫻，不僅有著女性的柔美，處理案件都能獨當一面，無論是開槍緝凶或以英語解決國外觀光客困難，都不輸一般男性員警，不少態度凶惡的鬧事民眾，看到他們墾丁四花出勤，也大都會收起囂張態度，反而讓其他員警處理案件較順手。

墾丁派出所所長陳憲峰說，不少主管都擔心女性員警過多會影響排班勤務，但墾丁地區有觀光特殊性，女警剛好補足軟性及細心服務區塊，交通疏導及案件查察也不輸給男員警，民眾如果到訪墾丁旅遊，看到員警們辛苦執勤，不妨多給點鼓勵。

廣告
  • 墾丁四警花，左起何書嫻、李亭億、許芸芸、陳晨菱。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁四警花，左起何書嫻、李亭億、許芸芸、陳晨菱。（記者蔡宗憲攝）

  • 墾丁四警花，左起許芸芸、李亭億、陳晨菱、何書嫻。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁四警花，左起許芸芸、李亭億、陳晨菱、何書嫻。（記者蔡宗憲攝）

  • 女警李亭億。（記者蔡宗憲攝）

    女警李亭億。（記者蔡宗憲攝）

  • 女警許芸芸。（記者蔡宗憲攝）

    女警許芸芸。（記者蔡宗憲攝）

  • 許芸芸執勤時，前總統馬英九特別與她合照。（記者蔡宗憲翻攝）

    許芸芸執勤時，前總統馬英九特別與她合照。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 中國男遊客竟不顧身上多處擦傷，為了跟許芸芸多聊幾句，竟然婉拒到場的救護車送醫。（記者蔡宗憲翻攝）

    中國男遊客竟不顧身上多處擦傷，為了跟許芸芸多聊幾句，竟然婉拒到場的救護車送醫。（記者蔡宗憲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墾丁 女警
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：墾丁女警太美？ 通緝犯送奶茶、車禍男忘送醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.