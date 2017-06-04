墾丁女警太美？ 通緝犯送奶茶、車禍男忘送醫

2017-06-04 23:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區是國內旅遊勝地之一，常出現無奇不有各類案件，員警與遊客、民眾接觸的比率堪稱全縣最高，最近墾丁恰巧派駐4名正妹員警，成為恆春半島女警人數最多的派出所，不僅有通緝犯送珍奶給女警，還有中國客摔車後，為了跟女警聊天拒送醫的趣事，超高人氣成為當地話題。

因為通緝犯到派出所送珍珠奶茶，被學長姊虧半天的23歲李亭億笑說，上個月押送通緝犯到屏東市，這名通緝犯從車上就不斷跟她要LINE，沒想到交保後竟然還提著一杯珍珠奶茶到派出所，實在讓她感到相當無言。

另名29歲正妹女警許芸芸，則是處理一起電動車車禍意外時，中國男遊客竟不顧身上多處擦傷，為了跟她多聊幾句，竟然婉拒到場的救護車送醫，當時救護人員都印象深刻，連上週前總統馬英九到恆春捻香，也主動找她合照。

另兩名服務較久的29歲陳晨菱及及何書嫻，不僅有著女性的柔美，處理案件都能獨當一面，無論是開槍緝凶或以英語解決國外觀光客困難，都不輸一般男性員警，不少態度凶惡的鬧事民眾，看到他們墾丁四花出勤，也大都會收起囂張態度，反而讓其他員警處理案件較順手。

墾丁派出所所長陳憲峰說，不少主管都擔心女性員警過多會影響排班勤務，但墾丁地區有觀光特殊性，女警剛好補足軟性及細心服務區塊，交通疏導及案件查察也不輸給男員警，民眾如果到訪墾丁旅遊，看到員警們辛苦執勤，不妨多給點鼓勵。