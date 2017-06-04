高雄菜價上漲近3成 葉菜類漲近5成最高

美濃區一期水稻倒伏。（記者陳文嬋攝）

2017-06-04 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕連日豪雨造成高市農損142萬元，也重創中部蔬菜主要產區，連帶影響高雄批發菜價上漲，高雄果菜市場今到貨量減少57噸，平均批發菜價上漲近3成，以葉菜類漲幅5成最高，預估菜價回穩至少3周。

受梅雨滯留鋒面影響，造成全台豪雨不斷，重創中部主要蔬菜產區，由於高雄果菜批發市場蔬菜量7成來自中部、3成是在地梓官蔬菜區供應，連帶受到影響，加上梓官蔬菜已提前搶收，今蔬菜到貨量僅253噸，比昨天少了57噸，平均菜價從昨每公斤25元，今上漲每公斤32元，漲幅近3成。

果菜市場陳經理表示，其中葉菜類上漲近5成最高，從昨每公斤21元，今漲到每公斤31元，以小白菜漲幅最高，從昨每公斤37元，今漲為每公斤49元；花果類從每公斤24元漲到30元，漲幅達2成4，以絲瓜漲幅最高，從昨每公斤28元，今上漲為40元；根莖類則不受影響，預估菜價回穩至少3周。

至於農損部分，根據市府農業局統計，美濃、梓官、杉林及六龜4區損失總計142萬2千元，主要受損農作物是一期作水稻及木瓜，被害面積共14公頃，損失金額17萬2千元；六龜區則是種植番石榴的農田流失1.25公頃，農損金額為125萬元。

值得一提的是，高市紅肉李是全台最早上市，種植面積約153公頃，總產量475公噸，經濟產值1500萬元，以桃源區為大宗，復興等3里因豪雨路斷，目前正值採收期，卻無法運送下山，由於紅肉李可放1周以上，施工單位全力搶通中，農業局將視情況啟動運費補助。