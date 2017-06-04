傳承街舞文化 宜蘭14校聯合舞展今晚正式登場

宜蘭高中學生參與14校聯合舞展。（記者簡惠茹攝）

2017-06-04 23:33

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭14校聯合舞展宣傳片曾創下超過50萬點閱數，舞展今天晚上正式在中興文創園區舉行，也是中興文創園區正式開幕前的第一場大型活動，不但有宜蘭縣內14所學校帶來街舞表演，活動更找回PHC和Endless等宜蘭元老級在地舞團回來演出，傳承街舞文化。

舞展主辦人李曼萍是現任護理師，去年4月開始籌畫14校聯合舞展「蘭勁舞力」，集結宜蘭大學、佛光大學、淡江大學、蘭陽技術學院、宜蘭高中、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高工、羅東高商、頭城家商、聖母專校、耕莘專校、慧燈高中以及南澳高中，今天在中興文創園區接力演出。

舞展還未開始，就已經有許多觀眾大排長龍等著入場，由蘭勁舞力籌備團隊率先跳起開場舞，尖叫聲此起彼落，接著十四所學校接連舞出自己的風格，其中南澳高中熱舞社全部由原住民學生組成，舞蹈中結合原民與街舞元素，學生並拿起布條在舞台上「編織」出布景，展現豐富的原民風格，引起觀眾一陣歡呼。

宜蘭PHC舞團在1998年在宜蘭成立，是宜蘭第一個街舞團體，今天他們也合體上台表演，台下尖叫聲不斷，許多宜蘭街舞後起之秀，當年都是由PHC團員進入校園指導下學習街舞，台下學生給予最熱烈的掌聲。

此外，2002年在宜蘭成立的Endless crew，以地板舞風闖出名號，在宜蘭學子心中種下的街舞幼苗，早已根深蒂固，團員今天的演出，更炒熱全場氣氛，表演後許多團員更紛紛帶著自己的小孩上台跟觀眾致謝。

李曼萍從去年開始一通接著一通電話打，找回以前學生時期跳舞的夥伴，大家都在各行各業努力，但是心中跳舞的熱情始終沒有消逝，接著又一一連繫宜蘭14所學校跳舞的學生，才終於把人找回來、把人找齊。今晚活動順利完成，她眼眶含淚說，希望這次舞展只是打開第一頁，要讓宜蘭街舞在中興文創重生。

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蘭陽女中學生跳出girl style舞風。（記者簡惠茹攝）

蘭勁舞力籌備團隊率先跳開場舞。（記者簡惠茹攝）

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南澳高中學生結合原住民與街舞元素。（記者簡惠茹攝）

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宜蘭第一個街舞團體PHC重返舞台合體。（記者簡惠茹攝）

宜蘭舞團Endless參與演出。（記者簡惠茹攝）

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蘭勁舞力籌備團隊希望還有下一屆聯合舞展（記者簡惠茹攝）

蘭勁舞力舞展主辦人李曼萍也在台上演出，她說希望還有下一屆。（記者簡惠茹攝）