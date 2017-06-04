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豪雨肆虐致災 中華電信提供受災戶月租費減免

2017-06-04  23:49

〔記者楊綿傑／台北報導〕全台近日因豪大雨侵襲，造成部分地區淹水災情頻傳，部分地區通信也受影響。中華電信今表示，統計受本次天災影響之市內電話障礙約867戶（已修復758戶）、寬頻上網含MOD約1萬1483戶（已修復8086戶），尚未修復之部分，仍繼續動員人力、物力快速搶修中。

中華電信說，為關懷受災民眾之服務中斷，中華電信將主動提供月租費減免，並針對市內電話障礙之客戶將加贈50元通信費、MOD無法收視之客戶將加贈100元看片金。同時亦提供帳單到期延後繳納二週之關懷措施，讓民眾放心先以防災為主。

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  • 豪雨肆虐致災，中華電信提供受災戶月租費減免。（翻攝中華電信官網）

    豪雨肆虐致災，中華電信提供受災戶月租費減免。（翻攝中華電信官網）

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