台灣之光 世界知名battle DJ 「Double-P」來自宜蘭

DJ 「Double-P」不但是台灣首席battle DJ，也現身國際大小街舞賽事。（羅慶儒提供）

2017-06-04 23:53

［記者簡惠茹／宜蘭報導］台灣首席街舞battle DJ 「Double-P」，除了在台灣享負盛名，也征戰國際街舞賽事，曾站在國際頂尖的B-boy賽事 R16和BOTY擔任DJ，被網友譽為台灣之光。來自宜蘭的他說，DJ是嘻哈文化的核心元素，不只是放音樂，更要讓舞者發揮到極限。

DJ Double-P本名羅慶儒，今年37歲，現在是國際Battle賽事中知名DJ，曾到日本dance@live、韓國R16、美國freestyle session、法國just debout和德國BOTY等比賽擔任DJ。就讀宜蘭高中時受到跳街舞的表哥影響，踏入街舞breaking的世界，大學接觸電音社團學習DJ，他說，很喜歡看著大家因為他放的音樂，進而享受其中的感覺。

羅慶儒說，因為自己是跳舞出身的，所以更知道怎麼樣的音樂可以帶給大家感動，這是沒有battle過的DJ很難了解的，DJ除了放音樂，還要了解街舞的歷史、各舞團的風格、音樂的起源等等，又要與時俱進，融合各種音樂元素，是非常具有挑戰又吸引人的工作。

羅慶儒被譽為台灣Battle首席DJ，但其實他是全方位的，包含婚禮、夜店和校園活動等等，但是他說，放Battle的音樂讓他覺得最能自由發揮，而且又能結合自己跳舞的興趣，3年前他在上海BBoy in Shanghai的賽事中，為SKILLMETHODZ VS ZULU KINGZ放歌時，就讓他非常感動，因為他們都是世界指標型街舞團體，從以前看著他們跳舞的影片，到現在居然能站在Battle場上放歌，整場比賽，他腦中只有想著，怎麼讓比賽做到最好。

「不只是放音樂，DJ要讓舞者發揮到極限。」羅慶儒說，放battle的音樂跟其他場合不一樣的地方，要能掌握整個比賽的節奏、舞者的進退場，配合現場狀況選擇音樂，把氣氛帶到最高點， 在整個battle比賽過程中，DJ的角色相當重要，會影響到比賽的節奏和精采度。

從放音樂到教學，羅慶儒也在大學擔任音樂指導老師，也有開班授課進行DJ教學，他時常跟學生說，玩得開心比較重要，不要有目的性，不要只是為了賺錢，否則容易失去熱誠，未來他自己則希望能到美國大型舞台放音樂，因為美國是嘻哈文化的發源地，能站在那邊放音樂，就像棒球選手打進大聯盟一般，非常榮耀。