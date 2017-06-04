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台電冒雨挺進高市山區搶修 尚有400戶停電

台電冒雨挺進高市山區搶修。（記者陳文嬋翻攝）

2017-06-04  22:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台受梅雨鋒面影響，高市桃源區累積3天雨量達1340毫米是全台最高，市府民政局連日來撤離5區3140人、安置376人；由於山區有500戶斷電，台電今冒雨挺進勤和里復電，但仍有400戶停電，由於台20線92K路斷，明將徒步翻山越嶺3小時，深入災區3里搶修。

受梅雨鋒面滯留及西南氣流影響，高雄山區一連3天豪雨不斷，造成桃源區3天累計雨量達1340毫米全台最高，今溪水暴漲沖走桃源及六龜區9戶民宅，市府民政局緊急撤離住戶，累計5區撤離3140人，另收容376人由社會局安置，隨時補充物資因應。

高雄市區今也下起強降雨，以桃源區時雨量降下71毫米最多，左營、楠梓區近40毫米，造成仁武、大社、左營等區一度積水，直到雨勢停歇後，積水才逐漸退去，所幸未造成人員傷亡。

由於台20線92K被荖濃溪水沖斷，連帶造成台電桿線遭受毀損，導至桃源區復興、拉芙蘭、勤和及梅山里等約500戶斷電，台電今派出7人前往搶修，已完成勤和里搶修，但仍有400戶停電。

台電鳳山區處長林謄安表示，因台20線92K處崩塌嚴重無法通行，經多次與災民連繫討論，將另尋道路進行線路巡查及搶修，由於今完成勤和里搶修後，天色已昏暗，加上路況不佳，基於安全考量，明天上午7時將挺進災區巡查及搶修復電。

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  • 左營區和光街一度積水。（記者陳文嬋翻攝）

    左營區和光街一度積水。（記者陳文嬋翻攝）

  • 荖濃溪水流湍急。（記者陳文嬋攝）

    荖濃溪水流湍急。（記者陳文嬋攝）

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