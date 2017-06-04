桃園高校制服PK 育達、振聲、啓英、梅高抱走大獎

桃園高校制服決戰中平商圈，育達高中抱走團體第1名。（記者李容萍攝）

2017-06-04 23:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市哪一所高中職的校服人氣最高？中壢站前中平商圈今天下午封街辦理「桃園高校制服票選-中平特別篇」，包括個人組和團體組計有12所學校參賽走秀，現場洋溢青春、活力，參賽各個學校組成加油團到場打氣，吸引逛街民眾駐足觀看，最後由桃園市長鄭文燦揭曉成績，平鎮區育達高中獲得團體組第1名、桃園區振聲高中獲得團體組第2名和人氣王，啟英高中簡宏洋獲個人組第1名、楊梅高中曾薀帆獲個人組第2名和人氣王。

育達高中制服是藍白上衣配藍褲、藍裙，振聲高中淺藍上衣配深藍褲、百摺裙，啟英高中白衣配灰褲、灰裙，楊梅高中是白上衣配咖啡色褲裙；另外，兩組的第3名分為北科附工、梅高李易芝。

「制服地圖」網站5月舉辦第4屆「台灣高校制服大賞」網路票選，結果桃園市奪下雙料冠軍，漢英高中15歲的黃靖雅榮獲「制服之星」后座，在「最夯制服」部分，永平工商奪下北部冠軍，亞軍是漢英高中，網站站長江舜智與中壢在地中平商圈發展協會合作，加碼在桃園學生人潮聚集最多的中平商圈徒步區，封街搭設舞台進行制服創意走秀，讓青年揮灑活力，除於1個月前走訪參賽學校拍攝照片在活動官方網站設置制服大賽頁面投票，今天再透過創意走秀、才藝表演選出前3名。

中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，中平商圈素有「小西門町」稱號，也是市轄青年人口和外國入士最常去的商圈，商圈有責任提供圓夢的舞台﹐規劃系列活動把公益、文化、經濟串在一起，讓民眾、學生、店家和弱勢族群多方受惠，同時希望結合在地青年學子的動能，共同打造桃園青年文化創意基地。

雖然活動登場時，天公不作美，與會的各高中職學生分別帶來歌唱、熱舞、花式調酒和各式樂器演奏，讓現場熱情不減。

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