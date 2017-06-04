良田年年泡水 農民嘆：心血一直歸零

農民採在全數泡水的菜園上，大嘆心血又歸零。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-04 20:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕西南氣流助長下，這波梅雨鋒面帶來破紀錄雨量，今日彰化各地農業產區傳來不少淹水災情，尤以葉菜類泡水情況最為嚴重，有農民指出，近年氣候極端，每當農作有所收成就遇天災來攪局，心血一直流失，生活快要撐不下去了。

溪州農民鐘翊禹表示，這次梅雨鋒面雨勢驚人，是繼莫拉克颱風後，濁水溪再度來到滿水位，自己在濁水溪河床高灘地種植五分地大陸妹（萵苣）全遭水淹，其中大部份都是下禮拜就可以採收，「結果攏總被老天先收走了」，腳下只能踩著「水耕蔬菜」望天興嘆。

鐘翊禹說，返鄉加入青農行業，並成立友善農作團隊推廣無毒農業，也貸款申請網室設施種植西瓜，可是連續兩年在收成前夕慘遭颱風摧毀，百萬成本歸零還負債，去年逢霸王寒流，蔬菜冷死，今年又遇暖冬，菜價崩盤，現在連梅雨都能成豪雨，對此鐘翊禹苦笑著說，面對年年災情不斷，只能選擇勇敢撐下去。

彰化縣農業處表示，「0601豪雨」農損災情初步統計，災損農作物為太空包香菇、一期水稻、食用玉米、苦瓜、辣椒、苗圃，係為浸水、倒伏、落果，損害程度5％，其餘作物鄉鎮陸續辦理農損勘查中。

農委會今日午間發佈公告，新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義縣等6地區農業災損嚴重，為農業天然災害救助之現金救助及低利貸款地區。

受災農民可自6月5日至14日向受災地公所提出申請。此次水稻的現金救助金額為每公頃1萬8千元；西瓜為每公頃6萬元；蔬菜依不同品項分為每公頃5萬元、3萬6千元及2萬4千元等不同救助額度。