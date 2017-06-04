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辛苦投入救災引熱議 網友：國軍不是清潔隊

影片中可見，國軍弟兄用簡易的工具清理一處位於民宅地下室的淤泥，投入救災獲得網友肯定。（圖擷取自「國防部發言人」臉書）

2017-06-04  22:21

〔即時新聞／綜合報導〕「國防部發言人」臉書粉絲專頁，今日貼出國軍弟兄協助災後復原的影片。影片中可見，國軍弟兄用簡易的工具清理一處位於民宅地下室的淤泥，並表示「國軍弟兄姊妹太暖心！銷假回部隊救災」，投入救災獲得網友肯定。不過貼文中也有對「國軍協助災後復原」作業表示不同的看法，引發熱議。

「國防部發言人」在臉書上表示，「官兵以最高效率執行任務，協助災後家園復原作業，儘早還給鄉親乾淨整潔的家園。」，並貼出國軍弟兄辛苦清淤的影片，影片中可見人手執鏟身穿迷彩的國軍，把淤泥鏟進塑膠大桶中，再倒入排水溝。

底下網友紛紛留言，對國軍協助的對象以及定位表示看法，有網友指出，「申請兵力支援災後復原是不能進入私人場所，只能對於公共區域實施復原。」紛紛表示，大樓管委會應該找清潔公司處理，國軍的定位應是協助救災，而不是清潔單位。更有人直言，「軍隊是訓練作戰不是清潔隊！這樣誰想去做自（志）願役！」

網友們多對基層官兵的辛勞給予鼓勵，並期望國防部高層，能讓清潔回歸專業，「國軍是作戰單位，救災是協助，但絕對不是清潔單位，希望長官們能理解基層的想法。」

也有人對文中「銷假回部隊救災」提出質疑，表示，「辛苦了，說好聽一點是銷假，其實是一群被召回的人員，這些人也有家庭也是為人父母或是為人子女，放假中還要被叫回去出任務。」呼籲給予救災人員加班費與補休。

底下網友紛紛留言，對國軍協助的對象以及定位表示看法。（圖擷取自「國防部發言人」臉書）

也有人對文中「銷假回部隊救災」提出質疑。（圖擷取自「國防部發言人」臉書）

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