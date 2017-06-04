暴雨加土石流肆虐 南投神木再掀遷村遷住話題

南投縣信義鄉神木村2鄰聚落，因暴雨受創嚴重，公所出動挖土機搬運消波塊進行河岸及堤防保護工作。（記者謝介裕攝）

2017-06-04 22:08

〔記者謝介裕／南投報導〕「回家的路怎如此遙遠?」，暴雨狂炸南投縣信義鄉，從市區至山區，橋樑到對外唯一孔道台21線新中橫公路，處處是山洪爆發、土石流、坍方等情形，可說是遍體鱗傷，尤其以神木村受創最嚴重，讓村民不禁回到85年賀伯風災、98年莫拉克颱風88水災時期的夢魘，也再度引發遷村遷住議題。

南投縣長林明溱今日在信義鄉長史強、立委許淑華等人陪同下，前往信義鄉受創最嚴重的神木村2鄰聚落勘察，迎面而來的隆華橋被沖斷，15戶民宅之中，也有6戶被洪水沖走，令人怵目驚心，目前公所已出動挖土機搬運消坡塊進行河岸、堤防保護工作，確保其他9戶民宅的安全。

神木村長鍾桂南等受災民眾表示，雖然聚落整個基地遭到大規模破壞，但若像之前99水災被安置在南投市神木永久屋社區的民眾一樣，不但將喪失在信義農會的農保資格，且還面臨找不到工作的失業問題，盼能就近覓地重建家園。

林明溱指出，縣內永久屋尚有4戶、平價住宅也還有50多戶，且在神木社區規劃的「旺來產業園區」，待克服台糖土地取得問題，廠商便可進駐建廠提供就業機會，滿足神木村民的需求，反之，受災民眾若堅持不離開神木家鄉，也會與最大的地主台大實驗林管處進行協調，期早日取得用地進行家園重建事宜。