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北港溪滯洪池興建有望 雲林治水可望加速進行

2017-06-04  23:06

〔記者詹士弘／雲林報導〕總統蔡英文雲林勘災，雲林縣長李進勇提出，北港溪需滯洪池才能徹底解決淹水問題，目前已申請前瞻計畫；總統蔡英文表示，滯洪池已列入計畫中，另雲林的河川整治，希望經費規劃一次到位，分段實施。

李進勇表示，北港溪整治的希望在於滯洪池的設置，滯洪池規劃面積40餘公頃，土地多台糖公司所有，取得難度相對較低，總經費約67億元，其中土地取得費用約12億元，如果能結合國家資源，配合建置水上浮動型太陽能發電，可降低土地取得成本，如果計畫成真，也可徹底解決北港溪淹水問題。

李進勇也表示，氣候變遷的速度愈來愈快，河川整治也得加速，目前斗南的石牛溪還有7公里、大湖口溪有10幾公里未整治，整治河川是攸關人民生命財產的事，希望中央能寬列經費，早日治理，也希望加速國家資源的投入，以縮短整治期程。

蔡總統表示，預算規劃別像過去，有錢規劃一段，沒錢等一等，一次整體規劃一代又一代持續治水，中央機關要再一次發展協力式合作關係，非切割式分工。

蔡總統表示，北港滯洪池計畫目前則已納入計畫中；石牛溪整治經費規劃希望能一次完成，可以分次實施，若中央綜合治水計畫經費不足，由前瞻計畫補足，治水整合能力、系統、管理等完整檢討，治水要協力大家一起做 中央與地方責任分配。

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  • 雲林縣長李進勇向總統蔡英文爭取設置北港溪滯洪池。（記者詹士弘攝）

    雲林縣長李進勇向總統蔡英文爭取設置北港溪滯洪池。（記者詹士弘攝）

  • 總統蔡英文視查石牛溪整治情形。（記者詹士弘攝）

    總統蔡英文視查石牛溪整治情形。（記者詹士弘攝）

  • 大湖口溪還有十幾公里尚未完成整治。（記者詹士弘攝）

    大湖口溪還有十幾公里尚未完成整治。（記者詹士弘攝）

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相關關鍵字： 前瞻 前瞻治水 前瞻計畫 北港 北港溪 大湖口溪 滯洪池 石牛溪
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