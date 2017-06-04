原定去年底動工 平鎮棒球場至今未發包

2017-06-04 22:17

［記者陳昀／桃園報導］桃園市長鄭文燦、桃園市體育局長夏金興去年都曾表示，要投入1.4億元重建市立平鎮棒球場，去年底就會動工，但工程遲遲沒有動靜，今年5月底才上網招標，球員家長忍不住批評體育局是「放羊的孩子」；桃園市體育局回應說，因為納入周邊環境的改善工程而延宕標案，會盡量趕在明年4月完工。

平鎮棒球場是南桃園重要的體育場地，平鎮高中、新明國中都在此訓練，但因為已有44年歷史，出現壁癌、滲水等問題，且缺乏照明、消防設備、無障礙設施等，去年9月體育局編列預算打算重建，10月鄭文燦也裁示核准，並表示預計年底動工、工期一年，要連同棒球場主體、室內練習場及射箭場一併重新規劃。

李姓家長表示，球員一直沒有能夠好好休息的宿舍及休息區，去年得知要翻修非常期待，沒想到等了半年多還是落空，非常心疼球員，且認為體育局效率不彰、說話不算話。

體育局副局長房瑞文解釋說，因為將球場的重建工程和周邊環境改善工程統籌後發包，才會有些延宕，不過6月6號就截止投標，會加緊趕工，盡量在明年4月完工，讓大家有新球場使用，附近也會設置停車位、U-bike站等。

桃園市棒球委員會主委暨市議員謝彰文也為體育局緩頰，她說，2次說明會大家都提出不少修改意見，像是重新設計兼具美觀及功能性的入口意象、在球場設置得獎紀錄的展示空間等，但仍希望體育局加緊腳步，並分階段施工，避免影響球員練球。