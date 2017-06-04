高鐵彰化站不在彰化市 坐錯站頻傳該正名？

2017-06-04 20:33

〔記者湯世名／彰化報導〕高鐵「彰化站」要不要正名為「田中站」？最近成為外國旅客與地方民眾關心的話題，一名返國的王姓旅客今天從桃園搭乘高鐵到彰化拜會市長邱建富，以為高鐵「彰化站」位於彰化市，不料到站才發現是在田中鎮，當場傻眼，邱建富對此指出，台鐵彰化站就位於彰化市，但據他了解，已有許多民眾因此搞混，導致誤購車票或下錯車，他將向高鐵公司反映，希望能將「彰化站」更名為「田中站」或「彰南站」。

美國西雅圖國際媽祖會長王絹珠向邱建富反映說，今天她從桃園搭乘高鐵，要到彰化市拜會邱建富，原本購票到台中，後來詢問列車長是否有到彰化，列車長回覆有此車有到彰化之後，她又補票到彰化站，不料到站發現「彰化站」竟然是在田中鎮，讓她傻眼，只好又搭乘計程車去台鐵田中站搭區間列車，多花快1個小時才回彰化市。

邱建富在臉書PO出這段經過，多數網友都認為台鐵「彰化站」位於彰化市，高鐵「彰化站」卻位於田中鎮，兩者的確容易搞混，尤其外縣市或返台的民眾經常搞錯，應該改名為高鐵「田中站」、「南彰站」、「彰南站」或「彰化（田中）站」；不過也有網友認為，網路旅遊資訊非常發達，想來彰化的外國旅客，對目的地的旅遊資訊都會事先做足準備，所以「有改沒改都沒差」，提升服務品質才重要。

邱建富表示，包括王絹珠在內，據他了解，坐高鐵要到彰化市，結果卻坐到田中鎮的「彰化站」，上月已經發生10多次，比例實在太高，其實不光是「彰化站」站名衍生爭議，高鐵沿線車站如「嘉義站」在太保市，「桃園站」位於中壢區，「苗栗站」在後龍鎮，也都常有旅客坐錯車站，他將代為向高鐵公司反映，期能將「彰化站」正名為「田中站」或「彰南站」等名稱。