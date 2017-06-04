福隆鐵人三項豪雨不停賽 網友罵翻

中華民國鐵人三項運動協會3日、4日在新北貢寮區福隆舉辦亞洲盃鐵人三項錦標賽，由於豪雨造成雙溪河水混濁，水流快速，主辦單位不延期，引來網友留言灌爆協會官網。（照片授權來自尋寶網）

2017-06-04 20:02

〔記者俞肇福／新北報導〕6月2日豪大雨造成基隆市、新北市地區重大災情，有不少活動被迫延後舉行，但是中華民國鐵人三項運動協會3、4日在新北貢寮區福隆舉辦亞洲盃鐵人三項錦標賽，可議的是，協會一邊在官方臉書貼豪雨讓雙溪河水加速，一邊仍繼續比賽，讓選手傻眼。網友說，豪雨照樣比賽，當真是「鐵人」無誤。

網友及選手家屬紛紛留言，「已自行公告豪雨影響，雙溪河水暴漲，流速增強，又如何能真的維護選手安全？」、「都說雙溪河溪水暴漲了，為維護選手的『安全』應該是要延期或是停賽吧」、「為什麼不取消活動，出人命誰要負責」、「游150是游心酸的嗎？沒有任何意義還要冒著生命危險！」、「明明天氣惡劣，還要硬要辦」、「請大會多為參賽者著想，健康安全才是最重要的」。

主辦單位中華民國鐵人三項運動協會，臉書官網被網友還有選手家屬灌爆，批評官方不重視選手安全，質疑出了事誰要負責。協會解釋，賽事已經結束、一切順利，沒有意外。