山陡、雨大、土石多 一張圖秒懂神木村土石流

空拍團隊在臉書粉絲團貼出南投信義鄉神木村在此次土石流發生前的照片，畫面最上方是阿里山觀日平台，最下方則是神木大橋，因溪流頭尾水平距離短、高度落差大，加上破碎地質，以致畫面最下方的神木村聚落，遇到強降雨就容易引發土石流致災。（圖取自鳥的觀點 BirdGraphy）

2017-06-04 20:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕梅雨灌爆南投，信義鄉土石流災情沖走6棟房屋，在當地觀測土石流達15年的空拍團隊，近日在臉書粉絲團「鳥的觀點」分享房屋沖毀前的照片，指出緊鄰神木村的愛玉子溪上游因河床侵蝕嚴重，在山夠陡、土石夠多，再加上像這次又急又大的雨勢，神木村才會擺脫不了與土石流糾纏的宿命。

該粉絲團表示，陳有蘭溪是濁水溪的上游，和社溪是陳有蘭溪的上游，照片上的愛玉子溪是和社溪的上游，神木村上方的愛玉子溪，是神木地區3條著名支流水系中，最短也最急的1條，河床「向源侵蝕」一路往上游阿里山觀日平台蔓延，尤其溪流頭尾水平距離不到4公里，但高低落差卻達1400公尺，因山勢陡峭、破碎頁岩山壁提供土石流料原，神木村正因特殊地理條件，才會每遇颱風或強降雨就出現土石流。

粉絲團也說，他們團隊在神木村當地經年累月空拍觀測，對地景地物再熟悉不過，惟日前照片中1間熟悉的鐵皮屋，就在這次土石流中沖毀，也不禁感概過去多部精密儀器也像這樣被洪流沖走，更勾起團隊在當地付出與流逝的青春，面對山河變色之際，盼民眾學會避災並與天災共存，才能因應日趨險峻的極端氣候衝擊。